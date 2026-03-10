동대문엽기떡볶이 두번째 브랜드 보끔당, 배달 주문 할인 이벤트

사진=보끔당

동대문엽기떡볶이 두번째 브랜드 보끔당이 주요 배달 플랫폼을 통한 주문 고객을 대상으로 3000원 할인 이벤트를 운영한다고 10일 밝혔다.

보끔당은 동대문엽기떡볶이 가맹본부 ㈜핫시즈너가 운영하는 세컨드 브랜드로 국내산 생닭과 자체 개발한 매운 비법소스를 활용한 닭볶음탕을 제공하고 있다.

이번 할인 행사는 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 등 주요 배달 플랫폼을 통해 보끔당 메뉴를 배달로 주문하는 경우 적용된다. 행사 기간 동안 메뉴 종류와 관계없이 배달 주문 시 3000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

이번 이벤트는 현재 별도로 진행 중인 '묵은지 닭볶음탕 3000원 할인'과 동시에 적용받을 수 있다. 묵은지 닭볶음탕을 배달 주문할 경우 두 혜택이 함께 적용되어 최대 6000원까지 할인이 가능하다. 묵은지 닭볶음탕 외 다른 메뉴를 주문하는 경우에도 배달 할인 3000원은 동일하게 적용된다.

보끔당 관계자는 "이번 행사는 보다 많은 고객이 합리적인 가격으로 메뉴를 경험할 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 다양한 프로모션을 통해 고객 접점을 넓혀 나갈 계획"이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

