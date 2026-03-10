필립스 원턴, 강력한 스팀력 갖춘 ‘하이브리드 스팀 다리미’ 출시

사진=필립스 원턴

필립스 브랜드를 전개하는 베르수니코리아가 신제품 ‘하이브리드 스팀 다리미’를 출시하며 신제품 출시를 기념해 다양한 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

이달 15일까지 네이버 ‘신상위크’를 통해 테라코타 색상을 선보이며, 10일 오전 11시에는 단군마켓 라이브 방송을 통해 제품을 구매한 고객에게 보풀제거기를 증정하는 혜택을 제공할 예정이다.

이번에 출시하는 신제품은 스팀 다리미와 건식 다리미 기능을 하나로 결합한 하이브리드 타입으로, 한층 강화된 스팀 성능과 차별화된 기능을 통해 의류 관리의 편의성을 높인 것이 특징이다.

필립스 원턴 하이브리드 스팀 다리미는 스팀 모드, 연속 스팀, 스팀 부스터 등 다양한 스팀 기능을 탑재하고 있으며 손쉽게 설정해 사용할 수 있다. 분당 45g, 부스터 모드 사용 시 최대 분당 90g의 강력 스팀 파워로 의류의 깊은 주름까지 완벽하게 제거한다.

또한 강력한 스팀력에 간편한 핸디형이 합쳐진 제품으로 45초 만에 빠르게 예열되고 0.9kg의 가벼운 무게로 장시간 사용에도 손목 부담이 없는 편안한 사용감을 자랑한다. 스팀뿐만 아니라 건식 모드로 누름 다림질까지 완벽하게 소화할 수 있다.

열판은 티타늄 레이어와 다이아몬드 형태의 6중 코팅이 적용된 스팀 글라이드 플러스 열판으로 옷감과의 마찰은 줄이고 다림질 움직임은 더욱 부드럽게 구현된다. 이에 옷깃이나 단추 사이사이까지 손쉽게 각을 살려 다림질할 수 있으며, 필립스만의 옵티멀 템프 테크놀로지로 최적의 온도를 제공, 옷감 손상에 대한 우려를 덜 수 있다.

사용자는 원하는 대로 다리미 헤드를 돌려 수평 및 수직 다림질을 할 수 있고 제품 디자인 역시 공간의 인테리어에 스타일을 더할 수 있는 디자인으로 탄생했다. 이밖에 자동 전원 차단 기능과 석회 제거 기능 등 안전하고 위생적인 사용을 돕는 기능들도 탑재되어 있다.

브랜드 관계자는 “다리미의 새 기준을 제시하는 이번 신제품은 건식 다리미와 스팀 다리미의 장점을 고루 갖춰 완벽한 다림질을 손쉽게 완성할 수 있도록 돕는다”며, “봄 시즌을 맞이하여 가벼워진 옷차림에 셔츠, 자켓 등 스타일링 관리가 필요한 시기인 만큼 옷장 정리와 의류 관리 가전으로 활용할 수 있다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

