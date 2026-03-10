[최정아의 연예It수다] ‘영화용 영화’ 新 생존 문법…관객은 왜 ‘왕사남’을 찾을까

한국 영화계에 감돌던 패배주의 분위기가 마침내 걷혔다. 영화 왕과 사는 남자(왕사남, 장항준 감독)가 개봉 31일 만에 천만 관객을 돌파했다. 2024년 이후 무려 2년 만에 터진 기록이다. 팬데믹 이후 영화관 사양론이 대두되고 OTT(온라인 동영상 서비스)가 콘텐츠 소비의 표준이 되면서 극장은 고사 위기에 처했다는 진단이 지배적이었다. 그러나 왕사남이 달성한 천만 관객 돌파는 그 모든 비관론을 단숨에 잠재웠다.

왕사남은 벼랑 끝에 선 한국 영화 산업이 앞으로 나아가야 할 새로운 생존의 문법을 제시한다. 이번 흥행에서 가장 주목해야 할 지점은 이른바 텐트폴(Tent-pole) 공식의 파괴다.

텐트폴은 영화사의 지지대 역할을 해주는 대작 영화로, 유명 감독과 배우 거대한 자본이 투입되어 흥행 가능성이 높아 영화사에 수익 보장을 해주는 작품을 뜻한다. 그간 한국 영화계는 수백억 원의 제작비를 쏟아부은 대작만이 천만 고지에 오를 수 있다는 물량 공세에 매몰되어 있었다. 하지만 왕사남은 순제작비 100억 원대의 중상 규모 영화다. 화려한 CG나 거대한 스케일 대신 탄탄한 서사와 인물의 감정선에 집중한 중예산 웰메이드가 자본의 논리를 이긴 것이다. 이는 투자 위축으로 신음하던 영화계에 대안적 모델을 제시한다. 막대한 예산보다 중요한 것은 관객의 눈을 붙드는 기획력이다.

흥행의 양상 또한 과거와는 달랐다. 개봉 첫 주 물량 밀어내기로 승부를 보던 오프닝 스코어의 시대는 저물었다. 왕사남은 개봉 초반보다 3, 4주 차에 더 많은 관객이 몰리는 이른바 ‘개싸라기 흥행’ 현상을 보여줬다. 이는 관객의 소비 패턴이 신중함으로 변했음을 의미한다. 만 오천 원이라는 티켓값이 아깝지 않은지 실관람객의 평점과 SNS의 입소문을 꼼꼼히 확인한 뒤 움직이는 검증형 소비가 정착된 것이다. 마케팅의 중심이 단순한 광고에서 실질적인 관람객 관리와 장기 상영 전략으로 이동해야 한다는 산업적 숙제를 남긴 대목이다.

그렇다면 관객은 왜 편리한 거실 소파를 마다하고 다시금 극장의 어둠 속으로 모여들었을까. 여기에는 OTT가 결코 재현할 수 없는 극장만의 경험이 있다. 스마트폰으로 1.5배속 시청을 하며 내용을 요약 소비하던 대중은 역설적으로 온전한 몰입에 굶주려 있다. 압도적인 사운드와 대형 스크린이 선사하는 미장센, 배우의 눈빛으로 가득 채운 거대 스크린, 그리고 모르는 이들과 같은 장면에서 숨죽이며 형성되는 연대감은 극장에서만 누릴 수 있는 고유한 문화였다. 왕사남은 관객의 갈증을 해소하는 문화적 광장으로서 여전히 건재함을 증명했다.

결국 이 영화의 천만 돌파는 한국 영화 산업에 경고를 던진다. 관객은 극장을 떠난 것이 아니었다. 극장에 갈 이유가 없는 영화를 냉정하게 걸러내고 있던 것이다. 자극적인 소재나 자가복제식 기획으로는 더 이상 관객의 발걸음을 돌릴 수 없다. 이제 극장은 ‘영화만 보여주는 곳’이 아니라 비용과 시간을 들여서라도 ‘가서 겪어야 할 특별한 체험’을 제공하는 공간으로 진화해야 한다. 본질에 충실한 콘텐츠와 극장만의 고유한 가치가 결합할 때 한국 영화의 황금기는 돌아올 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]