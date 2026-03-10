현빈이 광고 모델?…‘솔:인챈트’ 티저 영상 공개

넷마블이 올 상반기 출시 예정 신작 MMORPG ‘솔:인챈트(SOL:enchant)’의 광고 모델로 배우 현빈을 선정했다.

10일 솔:인챈트 공식 유튜브 채널에는 광고 티저 영상이 공개됐다. 영상에는 슈트 차림의 현빈이 전하는 카리스마 있는 독백 내레이션을 통해 게임의 핵심 콘텐츠인 신권을 간접적으로 확인할 수 있다.

넷마블은 오는 12일 진행 예정인 온라인 쇼케이스의 두 번째 티저 영상도 전날 공개했다. 약 20초 분량의 예고편 형식으로 구성된 영상에선 신권, BM, 시스템 등 온라인 쇼케이스의 주요 콘텐츠들을 앞서 살펴볼 수 있다.

솔:인챈트는 정식 출시 전까지 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓에서 사전등록을 진행하며 참여 시 인게임에서 사용 가능한 1글자 레어 캐릭터명 응모권, 무한의 체력 회복제 등 특별한 보상을 지급한다.

한편 솔:인챈트는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, 리니지M 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱한다.

넷마블은 지난해 11월 지스타 2025에서 대형 LED 기반의 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 관람객들에게 핵심 콘텐츠인 신권 등을 처음 선보이며 높은 호응을 받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

