종묘 앞 재개발 갈등 행정조정으로…국가유산청, 조정위 안건 신청

서울 종로구 종묘와 세운4구역의 모습. 뉴시스

유네스코 세계유산인 종묘 앞 재개발 사업을 둘러싼 갈등이 행정조정 절차로 넘어갈 전망이다. 문화유산 보존과 도심 개발이라는 두 가치가 충돌하면서 이어진 논쟁이 정부 차원의 협의 단계에 들어설지 주목된다.

10일 국가유산청에 따르면 종묘 맞은편 재개발 사업과 관련해 정부 차원의 협의를 요청하는 공문을 지난달 행정협의조정위원회에 제출했다. 이 위원회는 중앙행정지방과 지방자치단체 간 이견이 발생할 경우 이를 협의하고 조정하는 국무총리 소속 기구다.

국가유산청이 행정협의조정위원회에 안건을 신청한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 2022년 김포 장릉 인근 아파트 건설 논란 당시 입주 유보를 위해 신청했지만, 소송이 진행되면서 안건이 각하된 바 있다.

종묘 맞은편 세운재정비촉진지구, 특히 세운4구역 재개발은 오랜 기간 이어진 갈등 사안이다. 이 지역은 2004년 도시환경정비구역으로 지정된 뒤 재개발이 추진됐지만 역사 경관 보존과 사업성 문제, 잦은 계획 변경 등으로 사업이 지연돼 왔다.

2018년에는 국가유산청 심의를 거쳐 건물 높이를 종로변 55m, 청계천변 71.9m 수준으로 협의했지만, 지난해 서울특별시가 최고 145m까지 높이를 상향하는 방안을 추진하면서 갈등이 다시 불거졌다.

이후 재개발 사업이 종묘 경관에 미칠 영향을 평가하는 세계유산영향평가 시행 여부를 놓고 양측의 입장이 엇갈렸다. 국가유산청은 유네스코 권고에도 불구하고 서울시가 국제적 의무를 충분히 이행하지 않고 있다는 입장이다. 실제로 세계유산 관련 업무를 담당하는 유네스코 세계유산센터는 지난해 두 차례 공식 서한을 보내 종묘 앞 재개발 사업이 세계유산에 미칠 영향을 평가할 것을 요청했다.

국가유산청은 서울시의 입장과 최근 논의 상황 등을 정리해 지난달 유네스코에 회신했으며 향후 세계유산법에 따른 영향평가를 서울시에 공식 요청할 계획이다.

서울시가 제안한 4자 협의체 참여에 대해서는 현재 상황에서 어렵다는 입장도 분명히 했다. 허민 국가유산청장은 최근 인터뷰에서 “세계유산영향평가를 진행하는 과정에서 세운4구역 주민대표회의 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴할 것”이라고 밝혔다. 다만 “현재 주민대표회의가 160억원 규모의 손해배상 소송을 제기한 상태에서 소송 당사자와 협의체를 구성해 논의하는 것은 적절하지 않다”고 설명했다.

실제로 세운4구역 주민대표회의는 국가와 국가유산청 허민 청장, 전·현 궁능유적본부장, 유산정책국장 등을 상대로 각각 20억원씩 총 100억원의 손해배상을 청구했다. 여기에 담당 공무원 6명에게도 1인당 10억원씩 총 60억원의 배상을 요구한 상태다.

다만 종묘 앞 재개발 문제가 행정협의조정위원회에서 본격적으로 논의되기까지는 시간이 걸릴 전망이다. 현재 위원회 민간위원 임기가 종료된 상태로 새 위원 인선 작업이 진행 중이며, 실무위원회 심의를 거쳐 안건 논의가 이뤄질 예정이다.

한편 종묘는 조선과 대한제국 역대 왕과 왕비의 신주를 모신 국가 사당으로, 1995년 석굴암, 불국사, 해인사 장경판전과 함께 한국 최초의 유네스코 세계유산으로 등재됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]