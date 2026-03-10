‘보플2’ 최립우·강우진, 2인조 팀 이룬다…“5월 데뷔 목표”

‘보이즈 2 플래닛’ 출신 최립우 강우진이 한 팀으로 데뷔를 확정했다.

FNC엔터테인먼트는 10일 “충분히 논의한 끝에 최립우 강우진이 2인조 듀오로 데뷔를 확정했다”고 밝혔다.

최립우와 강우진은 지난해 9월 종영된 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’에 출연해 각기 다른 매력과 훈훈한 비주얼, 탄탄한 실력으로 주목받았다. 이들은 프로그램이 진행될수록 한층 성장한 모습을 보여주며 안정적인 무대 소화력은 물론, 남다른 팀워크와 시너지를 발휘해 많은 팬들의 사랑을 받았다.

또한 두 멤버는 방송 종료 이후에도 브랜디드 콘텐츠 촬영과 라디오 동반 출연 등 다양한 활동을 함께하며 인연을 이어왔고, 서로의 팬미팅을 직접 찾는 모습이 알려지며 각별한 우정으로 화제를 모으기도 했다. 특히 최근에는 MBC FM4U ‘친한친구 방송반’ 이달의 DJ로 나란히 발탁돼 3월 한 달 동안 청취자와 소통하고 있다.

한편 최립우 강우진이 속한 그룹은 5월 데뷔를 목표로 준비에 박차를 가하고 있으며, 팀명과 구체적인 활동 계획은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]