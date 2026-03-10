방탄소년단, ‘뮷즈’와 손잡았다…‘아리랑’ 팝업 개최

그룹 방탄소년단이 새 앨범 ‘ARIRANG’(아리랑) 발매를 기념해 특별한 팝업을 연다.

방탄소년단은 10일 오전 9시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 ‘BTS POP-UP: ARIRANG’ 개최 소식을 알렸다. 팝업은 신세계백화점 본점 더 헤리티지와 서울 용산구 하이브 사옥 두 곳을 거점으로, 오는 3월 20일 오후 1시부터 4월 12일 오후 8시 30분까지 운영된다. 현장 방문은 쾌적한 관람을 위해 ‘위버스 스팟(Weverse Spot)’ 사전 예약 시스템을 통해 진행된다.

팝업에서 주목할 점은 국립박물관문화재단과의 협업이다. 방탄소년단은 신보 제목인 ‘ARIRANG’에 걸맞게 한국 전통의 미감을 현대적으로 재해석한 머치(Merch.)를 선보인다. 국립박물관문화재단의 상품 브랜드인 ‘뮷즈(MU:DS)’와 손잡고 제작되어 한국 문화의 가치를 전 세계에 알리는 데 기여한다. 협업 물품 외에도 후디와 볼 캡을 포함한 다채로운 제품이 준비돼 기대를 모은다.

12일 위버스샵에서 일부 품목 선판매를 시작하고 20일부터는 모든 물품의 구매가 가능하다. 컴백 당일 20일에는 국립중앙박물관 내 상품관에서 협업 머치를 직접 만나볼 수 있다. 판매 일정 관련 자세한 사항은 위버스에서 확인 가능하다.

오는 20일 발매하는 ‘ARIRANG’은 팀의 정체성과 깊은 사랑의 감정을 담은 음반이다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 ‘카운트다운 차트 글로벌’(Countdown Charts Global) 7주 연속(3월 4일 기준) 1위를 기록했고, 사전 저장(Pre-save) 수치는 지난 7일 기준 400만을 돌파했다.

