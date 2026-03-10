국립조선왕조실록박물관, 전관 개관 10개월 만에 ‘관람객 10만’ 돌파

국립조선왕조실록박물관 전경. 국가유산청 제공

국가유산청 국립고궁박물관 국립조선왕조실록박물관은 작년 5월1일 전관 개관 이후 10개월 만에 누적 관람객 10만명을 돌파했다고 10일 밝혔다.

강원도 평창군 오대산에 위치한 실록박물관은 2023년 11월 개관해 2024년 6월까지 상설전시실을 통해 조선왕조실록과 의궤를 선보여 왔다. 이후 같은 해 7월부터 2025년 4월까지 새 단장에 들어갔으며, 전시·교육·영상 등 각종 콘텐츠와 체험공간, 휴게시설 등을 확충해 5월 전관 개관했다.

수도권 및 대도시와의 접근성이 높지 않은 여건에도 불구하고, 조선왕조실록 원본을 직접 관람할 수 있는 유일한 기관이라는 상징성과 환수 과정의 역사적 의미를 바탕으로 꾸준한 관심을 받아왔다. 어린이박물관, 실록 제작 과정을 소개하는 영상 콘텐츠, 오대산사고의 역사적 맥락을 조명하는 전시 구성 등 다양한 콘텐츠를 통해 관람객 만족도를 제고하고 있다.

특히 상설전시실만 운영했던 기간(2023년 11월∼2024년 4월·월평균 관람객 수 5600여 명)과 비교할 때 전관 개관 이후 월평균 관람객 수는 10800여 명으로, 50% 이상 증가했다. 이는 전관 개관을 통해 전시 공간을 확충하고 다양한 콘텐츠와 체험 요소를 강화한 데 따른 결과로, 실록박물관이 강원 동남권의 주요 문화유산 향유 기관으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

실록박물관은 디지털 기반 기록유산 보존·활용을 위한 디지털외사고(가칭)도 건립을 추진 중이다. 2028년 완공을 목표로 관련 절차를 단계적으로 이행하고 있다. 디지털외사고는 조선왕조실록과 의궤 등 기록유산의 디지털 보존 체계를 구축하고, 이를 활용한 전시·교육·연구 기능을 강화하기 위한 시설로 향후 보다 확대된 문화 향유 기회를 제공하는 기반이 될 것으로 기대된다.

국립고궁박물관 국립조선왕조실록박물관은 “앞으로도 기록유산의 가치를 쉽게 이해할 수 있는 전시와 교육 프로그램, 체험형 콘텐츠를 확대 운영하는 적극행정을 통해 공공 문화기관으로서 국민의 문화 향유 기회를 넓히고, 변화하는 문화환경에 능동적으로 대응해 나갈 것”이라고 전했다.

