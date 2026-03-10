명랑핫도그, 국내 야구장 3곳 정식 입점… 특수상권 확대 본격화

명랑핫도그가 2026년 프로야구 시즌을 맞아 국내 주요 야구장에 정식 입점하며 특수상권 확대에 나선다. 이번 입점은 스포츠 경기장을 찾는 관람객들과의 접점을 넓히기 위한 전략의 일환으로, 야구장 특성에 맞춘 메뉴 구성과 현장 맞춤형 운영으로 새로운 고객 경험을 제공할 예정이다.

명랑핫도그는 대전 한화 이글스 홈구장, 수원 kt 위즈 홈구장, 서울 키움 히어로즈 홈구장 등 국내 대표 프로야구 경기장 3곳에 순차적으로 매장을 오픈한다. 각 매장은 야구 관람과 함께 간편하게 즐길 수 있는 메뉴 중심으로 구성되며, 경기장을 찾는 관람객들이 빠르고 편리하게 이용할 수 있도록 운영될 계획이다.

특히 이번 야구장 입점 매장에서는 일반 매장에서 만나볼 수 없는 경기장 전용 메뉴도 함께 선보일 예정이다. 야구 경기 관람 중 간편하게 즐길 수 있는 메뉴 구성과 함께, 현장의 분위기를 고려한 차별화된 메뉴를 개발해 야구장을 찾은 관람객들에게 색다른 먹거리 경험을 제공한다는 방침이다.

또한 각 구장마다 소비자 특성과 상권 환경을 고려해 일부 메뉴 구성을 다르게 운영할 예정으로, 경기장을 방문할 때마다 새로운 메뉴를 경험할 수 있도록 했다. 명랑핫도그는 이번 입점을 통해 스포츠 경기장과 같은 특수상권에서 브랜드 경험을 확대하고, 대형 이벤트 공간을 중심으로 소비자 접점을 지속적으로 넓혀나갈 계획이다.

명랑핫도그 관계자는 “많은 관람객이 찾는 야구장에 정식 입점하게 된 만큼 고객들이 더욱 즐겁게 경기 관람을 할 수 있도록 다양한 메뉴 라인업을 준비했다”며 “앞으로도 스포츠 경기장이나 대형 행사 공간 등 다양한 특수상권에서 소비자들과 직접 만나는 기회를 확대하고, 공간 특성에 맞는 메뉴 개발을 통해 특별한 경험을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 명랑핫도그 야구장 매장은 대전 한화 이글스 구장에서 3월 12일, 수원 kt 위즈 구장에서 3월 21일, 서울 키움 히어로즈 구장에서 3월 25일부터 순차적으로 판매를 시작할 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

