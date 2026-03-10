SM X 메가MGC커피, ‘SMGC' 캠페인 시즌2 시작

SM엔터테인먼트(에스엠엔터테인먼트, 이하 SM)가 (주)엠지씨글로벌 메가MGC커피(이하 메가MGC커피)와 손잡고 ‘SMGC’ 캠페인의 시즌2를 연다.

SM과 메가MGC커피는 3월 9일 오후 서울 성수동 SM엔터테인먼트 본사에서 'SMGC' 프로젝트 시즌2를 위한 협약식을 진행했으며, 이날 현장에는 SM 탁영준 공동대표와 메가MGC커피 김대영 회장이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 캠페인에서는 시즌1에 이어 다양한 SM 아티스트들이 참여, 추후 오픈되는 티징 콘텐츠를 통해 라인업이 순차 공개될 예정이어서 기대가 모인다.

또한 오는 5월 30일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최되는 ‘엠카운트다운X메가콘서트’ 라인업에 엑소, NCT WISH, 하츠투하츠가 이름을 올리고 다채로운 무대를 펼칠 예정이어서 좋은 반응을 얻을 것으로 보인다.

양사는 지난 해 2월 전국 어디서나 K-POP 문화를 경험할 수 있는 새로운 플랫폼을 구축한다는 목적으로, SM의 특급 아티스트들을 전국 메가 MGC 커피 매장에서 다양한 방식으로 만나고 소통하는 경험을 선사하며 화제를 모은 바 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]