'컴백 D-2' 피원하모니, 타이틀곡 'UNIQUE' 티저 베일 벗었다

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 영웅의 귀환을 예고했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 10일 0시 피원하모니의 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)와 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상은 깨진 유리조각 사이로 인탁이 등장하며 단숨에 시선을 끈다. 이어 멤버들은 어둡고 몽환적인 분위기 속에서 강렬한 비주얼과 존재감을 드러내며, 마치 영웅의 복귀를 알리는 듯한 모습을 보여준다. 여기에 브라질리언 펑크 기반의 묵직한 사운드와 역동적인 퍼포먼스가 눈과 귀를 동시에 사로잡으며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 끌어올린다.

피원하모니가 10개월 만에 국내에서 선보이는 신보 'UNIQUE'는 전작에서 파업을 선언했던 히어로 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다. 자신감과 단단한 유대의 메시지를 전하는 타이틀곡 'UNIQUE'를 비롯해, 'Pandemonium'(판데모니움), 'L.O.Y.L.'(엘.오.와이.엘.), 'Wednesday Girl'(웬즈데이 걸), 'Triple 7'(트리플 7), 'ICE (VVS)'까지 총 여섯 곡이 담겼으며, 멤버들이 전곡 작업에 참여해 더욱 완성도를 높였다.

한편 피원하모니의 미니 9집 'UNIQUE'는 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

