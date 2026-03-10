SM 장철혁·탁영준 공동대표 및 최정민 CGO, 美 빌보드 ‘2026 글로벌 파워 플레이어스‘ 선정

SM엔터테인먼트(이하 SM) 장철혁, 탁영준 공동대표와 최정민 CGO가 미국 빌보드의 ‘글로벌 파워 플레이어스’에 선정됐다.

빌보드는 9일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘빌보드 2026 글로벌 파워 플레이어스(Billboard’s 2026 Global Power Players)를 발표했으며, 장철혁, 탁영준 SM 공동대표와 최정민 CGO(Chief Global Officer)가 이름을 올려 눈길을 끌었다.

특히 탁영준 대표는 2022년부터 5년 연속, 장철혁 대표는 2024년부터 3년 연속 선정되는 쾌거를 거두며 글로벌 음악 산업을 이끄는 리더로서의 위상을 공고히 했으며, 해외 시장에서 아티스트 및 기업의 브랜딩과 비즈니스를 담당하는 최정민 CGO가 이번에 처음으로 이름을 올려 SM의 글로벌한 영향력을 다시 한번 입증했다.

SM은 2025년 창립 30주년을 맞아 아시아는 물론 미주, 유럽 등 전 세계에서 공연, 앨범, 오케스트라 라이브, 팝업스토어 등 다양한 프로젝트를 선보이며 의미있는 한 해를 보냈으며, 올해 1월 지속 가능한 성장 구조에 초점을 맞춘 ‘SM NEXT 3.0’ 전략을 발표하고 신규 IP 육성과 글로벌 확장 전략을 균형있게 추진하며 경쟁력을 더욱 강화해 갈 예정이다.

한편, '글로벌 파워 플레이어스'는 빌보드가 매해 미국을 제외한 지역에서 음악 시장을 선도하며 탁월한 성과를 거둔 리더들을 선정해 발표하는 리스트로, “아티스트와 음악이 그 어느 때보다 활발히 국경을 넘나드는 시대, 빌보드는 글로벌 음악 산업의 성공을 이끄는 최고의 경영진들을 ‘2026 글로벌 파워 플레이어스’로 선정해 조명한다”고 전했다.

