김선호→김성규, ‘비밀통로’ 이런 모습 처음이야…추가 무대 스틸 공개

독보적인 세계관과 탄탄한 서사로 연일 호평을 얻으며 대학로 흥행 돌풍을 일으키고 있는 연극 <비밀통로>가 오늘(10일) 4차 티켓 오픈을 진행한다.

이번 4차 티켓 오픈은 4월 14일(화)부터 4월 26일(일)까지 총 16회차에 해당하는 일정으로, 본격적인 중반부 흥행 가속도를 붙일 전망이다. 제작진은 끊임없는 관심과 성원을 보내주는 관객들을 위해 공연의 정수를 담아낸 추가 무대 스틸을 전격 공개하며 기대감을 높였다.

이번에 공개된 무대 스틸은 배우들 사이의 팽팽한 긴장감과 따뜻한 위로가 교차하는 밀도 높은 드라마의 순간을 고스란히 포착해 시선을 사로잡는다. 인물 간의 미묘한 감정 변화를 섬세하게 담아낸 사진들은 본 공연이 선사하는 깊은 울림을 다시 한번 상기시킨다.

또한, 연출진의 세련된 미장센과 치밀한 무대 구성을 시각적으로 증명하며 <비밀통로>만의 독보적인 미학을 드러낸다. 빛과 어둠, 공간의 활용이 돋보이는 장면들은 작품의 완성도를 뒷받침하는 베테랑 제작진의 저력을 한눈에 확인케 한다.

특히 양경원, 김선호, 김성규, 이시형, 오경주, 강승호 등 각기 다른 매력을 지닌 6명의 배우가 무대 위에서 빚어내는 환상적인 호흡과 완벽한 앙상블은 보는 이들에게 압도적인 몰입감을 선사한다.

일본 연극계를 대표하는 거장 마에카와 토모히로의 원작을 바탕으로 한 연극 <비밀통로>는 이미 국내에서도 <산책하는 침략자>, <태양> 등을 통해 탄탄한 팬덤을 보유한 작가의 세계관을 한국 프로덕션만의 감각으로 재해석해 완성도를 높였다. 최근 한국 공연을 직접 관람한 마에카와 작가는 “세련된 감각과 따뜻한 에너지가 가득한 한국 공연의 완성도에 매우 만족한다”며 극찬을 아끼지 않았다.

여기에 ‘양경원·김선호·김성규’, ‘이시형·오경주·강승호’ 트리플 캐스팅으로 완성된 각 배우들만의 입체적인 캐릭터 해석과 밀도 높은 페어 연기는 매 회차 색다른 매력을 선사하며, 관객들을 극장으로 다시 불러모으는 ‘N차 관람’의 핵심 동력이 되고 있다.

대학로의 새로운 흥행 신화를 쓰고 있는 연극 <비밀통로>의 마지막 티켓 오픈은 오늘(10일) NOL티켓과 티켓링크를 통해 진행된다. 미스터리한 서사와 유쾌한 웃음, 그리고 따뜻한 위로까지. 세 가지 매력을 완벽하게 갖춘 이번 작품은 5월 3일까지 관객들에게 잊지 못할 연극적 경험을 선사하며 흥행 열기를 이어갈 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]