“보고, 즐기고, 참여하는” 스포츠in아트스테이션, 광화문광장서 붐업행사

서울특별시체육회는 지난 8일 광화문광장 놀이마당에서 세종문화회관 ‘스포츠in아트스테이션’의 시작을 알리는 사전 붐업 행사를 시민들의 뜨거운 관심 속에 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이날 행사는 ‘보고, 즐기고, 참여하는 스포츠in아트스테이션’이라는 슬로건과 함께 광화문광장을 찾은 서울시민과 내·외국인 관광객들에게 다채로운 볼거리와 직접 참여할 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 송파구댄스스포츠연맹 및 서울시에어로빅힙합협회와 연계해 진행됐고, 종목별 전문 지도자와 선수들이 선보이는 화려한 시범공연은 광장을 지나던 시민들의 발길을 붙잡았다.

특히 현장에서 큰 호응을 얻었던 ‘원데이 클래스’는 회당 50명 내외의 시민들이 참여해 전문 강사의 지도 아래 광장 야외 무대에서 스포츠와 예술이 결합된 에너지를 체험할 수 있었다. 운영 종목으로는 시민들의 주목도가 높은 댄스스포츠(탱고, 룸바), 케이팝 댄스, 카디오힙합 등이 진행됐다.

서울특별시체육회는 행사의 원활한 진행을 위해 운영 전반을 모니터링하고, 운영 대행사를 통해 안전관리 인력 배치 및 응급 상황 대비 체계를 철저히 가동했다. 현장에는 구급차와 응급요원이 상시 배치됐으며, 인근 종로소방서 및 강북삼성병원과의 비상 연락망을 확보하여 안전사고 예방에 만전을 기했다.

또한, 세종문화회관 측의 협조로 오픈스테이지를 출연진 및 운영요원의 대기실과 물품 보관 공간으로 활용할 수 있었다는 설명이다. 현장에서는 ‘참여하고 싶은 종목’ 스티커 붙이기 등 시민들의 의견을 묻는 폼보드 이벤트도 진행됐다.

강태선 서울특별시체육회장은 “이번 사전 붐업 행사를 통해 ‘스포츠in아트스테이션’에 대한 시민들의 뜨거운 열기를 확인할 수 있었다”며 “광화문광장에서 미리 선보인 에너지를 본 사업인 세종문화회관에서도 이어갈 수 있도록 더욱 내실 있는 프로그램을 준비하겠다”고 밝혔다.

