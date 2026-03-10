‘메달 도전’ 휠체어컬링 백혜진-이용석, 동계 패럴림픽 4강行

휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 세계 랭킹 1위에 빛나는 백혜진-이용석 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 준결승 무대에 올랐다.
메달 확보에 도전한다. 둘은 10일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움서 열린 이번 대회 예선 최종 7차전에서 세계 7위 카틀린 리이데바흐-아인 빌라우(에스토니아)를 10-0으로 완파했다.
1엔드부터 곧장 3점을 얻어 기선을 제압했다. 이어 매 엔드 점수를 쌓아 거듭 달아났다. 그러자 에스토니아가 악수를 청해 패배를 인정했고, 한국의 승전고가 울렸다.
이로써 한국 휠체어컬링은 메달 수확에 한 걸음 다가섰다. 휠체어컬링 믹스더블은 8개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 총 7경기의 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 각각 준결승에서 결승 티켓을 놓고 맞붙는다.
예선 최종 합계 4승3패가 된 한국은 3위로 4강 진출에 성공했다. 만일 백혜진-이용석 조가 이번 대회를 메달을 따낸다면 2010 밴쿠버 대회 이후 16년 만이 된다. 당시 밴쿠버 대회에선 혼성 4인조 경기만 있었고, 한국은 이 종목에서 휠체어컬링 사상 첫 메달인 은메달을 목에 건 바 있다.
믹스더블은 이번 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 백혜진-이용석 조가 최초 메달 기록을 가질 수 있다.
한국은 같은 날 오후 10시35분 세계 5위 로라 드와이어-스티븐 엠트(미국)와 맞붙는다. 한국은 예선에서 이들 상대로 10-1로 이겼다.
