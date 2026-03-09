나나, 자택 침입 강도와 몸싸움…“엄마 위험하단 생각뿐”

가수 겸 배우 나나가 자택에 강도가 침입했던 당시 상황을 전했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

가수 겸 배우 나나가 자택에 강도가 침입했던 당시 상황을 전했다.

9일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘짠한형 EP.135-이게 실화라고!? 주지훈 하지원 나나’라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 ENA 드라마 ‘클라이맥스’에 출연한 배우 주지훈, 하지원, 나나가 게스트로 등장했다.

이날 방송에서 코미디언 정호철은 지난해 나나의 자택에 강도가 침입했던 사건을 언급하며 “원래 무술 같은 걸 배우셨냐”고 질문했다.

이에 나나는 “그거 아니다. 무술 배워본 적도 없다”며 “그때는 아무 생각도 없었다. 그냥 ‘엄마가 위험하다’는 생각 하나로 나갔다”고 당시 상황을 설명했다. 이어 “보자마자 바로 달려든 것”이라며 위급한 순간 본능적으로 행동했을 뿐이라고 덧붙였다.

앞서 나나는 지난해 11월 경기 구리 아천동 자택에 흉기를 소지한 30대 남성이 침입해 금품을 요구하는 강도 사건을 겪은 바 있다. 당시 집에는 나나와 어머니가 함께 있었으며, 범인은 나나 어머니의 목을 조르는 등 폭력을 행사한 것으로 알려졌다.

나나와 어머니는 몸싸움 끝에 범인을 제압한 뒤 경찰에 신고했다. 이 과정에서 나나의 어머니는 의식을 잃을 정도의 중상을 입었지만 병원 치료 후 의식을 회복했으며, 나나 역시 부상을 입고 치료를 받은 것으로 전해졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

