스타트럭코리아, 봄철 캠페인 실시

메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아(대표이사 동근태)가 봄철 장거리 운행 수요 증가에 대비해 3월 9일부터 4월 18일까지 메르세데스-벤츠 트럭 전 차종 고객을 대상으로 ‘2026 새봄맞이 서비스 캠페인’을 실시한다.

이번 캠페인은 겨울철 혹한 운행 이후 점검이 필요한 주요 장치의 사전 관리를 지원하고, 본격적인 봄철 운행 시즌을 앞두고 차량 컨디션을 안정적으로 유지할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 할인 혜택과 함께 전용 진단 시스템 기반의 무상점검 서비스를 병행 운영해, 고객의 운행 안정성과 정비 효율을 동시에 강화한다는 취지다.

‘2026 새봄맞이 서비스 캠페인’은 총 64개 부품군, 249개 품목을 대상으로 최대 30% 할인 혜택이 제공된다. 특히 봄철 집중 관리가 필요한 주요 부품과 교체 빈도가 높은 품목에 대한 혜택을 통해 고객들이 합리적인 비용으로 차량을 최상의 상태로 유지할 수 있도록 돕는다.

또한 스타트럭코리아는 자체 진단 장비와 신규 시스템을 기반으로 이번 캠페인 기간 동안 고객 차량을 대상으로 전용 진단 장비를 활용한 무상 점검 서비스도 함께 제공한다. 점검 항목은 ▲엔진•변속기•디퍼렌셜 오일 상태 ▲냉각수 및 냉각 시스템 ▲V-벨트 및 에어탱크 드레인 ▲브레이크 패드 및 제동 시스템 ▲스티어링 및 서스펜션 상태 등 주요 주행 안전 관련 부품 점검을 포함한다.

또한 봄철 운행 환경을 고려해 ▲브레이크 캘리퍼 및 부식 상태 ▲스티어링 샤프트 소음 ▲프로펠러 샤프트 체결 상태 ▲와이퍼 블레이드 및 워셔액 작동 ▲운전석•조수석 윈도우 작동 ▲후방 카메라 정상 작동 여부 등 운행 편의 및 안전 관련 항목에 대한 점검도 함께 진행된다. 이를 통해 메르세데스-벤츠 트럭 고객들은 차량의 안정적인 성능을 유지하고 예기치 못한 고장을 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

할인 적용 부품에는 에어 필터, 녹스 센서, 와이퍼 블레이드, 브레이크 디스크, 브레이크 호스, V벨트 및 벨트 텐셔너, 냉각수 호스 및 라디에이터, 워터펌프, 에어 벨로우즈, 스타터 배터리 등이 포함된다. 소모성 및 필터류 부품을 비롯해 엔진 및 냉각 시스템, 브레이크 및 안전 관련 부품, 서스펜션 및 조향 장치, 전기•전장 시스템, 차체 및 외장 부품 등 봄철 운행 전 점검이 권장되는 주요 부품을 대상으로 진행된다.

동근태 스타트럭코리아 대표이사는 “봄철 운행 수요 증가에 대비해 고객의 예방 정비를 체계적으로 지원하고자 이번 새봄맞이 서비스 캠페인을 준비했다”며 “주요 소모품 관리 체계를 강화하고 정비 효율을 높여 고객의 총 소유비용(TCO) 절감과 운행 안정성 향상을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 캠페인은 전국 19개 메르세데스-벤츠 트럭 공식 서비스센터에서 진행되며, 보다 자세한 사항은 전국 메르세데스-벤츠 트럭 공식 서비스센터 또는 메르세데스-벤츠 트럭 365 고객 센터(080-365-8255), 메르세데스-벤츠 트럭 카카오톡 플러스친구를 통해 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

