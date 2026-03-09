이 갈고 나온 韓 타선… 김도영, 1타점 적시타로 ‘6-1’ 천금 리드 중

사진=뉴시스

미국 마이애미를 향한 열정, 막을 수 없다. 한국 야구 국가대표팀이 내야수 김도영(KIA)의 적시타로 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출 요건을 채워 리드 중이다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 2026 WBC 조별리그 C조 최종전 호주와의 경기를 치르고 있다.

이날 경기 전 1승2패를 기록 중인 2승1패를 마크한 호주 상대로 필승 의지를 불태우고 있다. 복잡한 8강 진출 요건 가운데 한국은 2실점 이하, 5점 차 이상 스코어가 필요하다.

‘불방망이’ 모드다. 5-0 리드 속 호주의 릭슨 윙그로브가 소형준에 맞서 솔로포(5-1)로 쳐 추격하는 모양새를 만들었다. 재차 상승 기류를 만들어야 했다. 이에 김도영이 흐름을 뒤바꿨다. 6회 2사 3루 상황서 1, 2루 사이로 빠져나가는 1타점 적시타를 쳐 6-1로 앞서가는 스코어를 만들었다.

한국은 6회 말까지 김도영이 만든 리드 상황 및 8강 진출 요건을 유지 중이다.

