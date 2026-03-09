‘마이애미行 모드’ 국가대표 문보경, 해결사 면모 앞세워 4타점째 맹활약

사진=뉴시스

이대로 물러설 수 없다. 한국 야구 국가대표팀 내야수 문보경(LG)이 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출을 향한 의지를 불태우고 있다.

결국 또 문보경이다. 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 최종전에서 호주와의 경기를 치르고 있다. 이날 5번타자 겸 지명타자로 선발 출전한 문보경이 불방망이 행보다. 1차전 체코전 만루포, 2차전 일본전 2타점 2루타 등 굵직한 순간을 수놓더니 재차 번뜩였다.

이번엔 1회 말 선제 투런포(2-0)를 치더니 5회 초 2사 후 적시타를 때려 5-0 스코어를 만들었다.

8강행 티켓을 거머쥐려면 반드시 승리가 필요하다. 이뿐만이 아니다. 경우의 수까지 따져 ‘5점 차 이상, 2실점 이하’ 조건이 붙는다. 이 요건에 맞게 팀 전체가 동분서주 중이다.

문보경이 앞장선다. 벼락 같은 타구를 거듭 생산 중이다. 1회 초 홈런은 미국 야구통계사이트 베이스볼서번트에 따르면 타구 스피드 시속 174.9㎞를 기록했다. 이어 5회 초 적시타 장면에선 168.8㎞ 타구로 불을 내뿜었다.

한편 한국은 5회 말까지 5-1로 앞서 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]