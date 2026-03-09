[SW도쿄라이브] 손주영, 팔꿈치 불편감으로 조기 강판…노경은이 급한 불 껐다

사진=뉴시스

예기치 못한 변수가 발생했다.

한국 야구대표팀이 결전을 치른다. 9일 일본 도쿄돔에서 호주와의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리그 C조 마지막 경기를 치른다. 경기 결과에 따라 8강행 진출 여부가 가려진다. 총력에 총력을 다해야만 하는 상황이다.

출발은 좋았다. 2회 초 문보경의 투런포가 터졌다. 끈질기게 승부하며 상대 선발투수 라클란 웰스를 조기에 강판(1⅔이닝 2실점)시키는 데 성공했다.

기쁨도 잠시. 한국 마운드에서도 이상 신호가 감지됐다. 선발투수 손주영이 2회 초를 앞두고 코칭스태프와 논의하는 장면이 포착됐다. 결국 더 이상 공을 던지지 않고 스스로 마운드를 내려왔다. 몸 상태가 완전하지 않은 듯했다. 확인 결과 팔꿈치에 불편감을 느꼈다.

급하게 노경은이 올라왔다. 몸을 제대로 풀기엔 부족한 시간이었을 터. 선두타자 로비 글렌데닝에게 중견수 앞쪽으로 떨어지는 안타를 허용했다. 다행히 릭스 윙그러브에게 병살타를 유도, 급한 불을 껐다. 로비 퍼킨스마저 삼진을 돌려세우며 흐름을 내주지 않았다.

