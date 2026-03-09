[SW도쿄라이브] 문보경이 희망의 불꽃을 살린다…가자, 마이애미로!

사진=뉴시스

희망의 불꽃을 살린다.

내야수 문보경(LG)의 방망이가 화끈하게 돌아간다. 9일 일본 도쿄돔에서 열린 호주와의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리근 C조 마지막 경기서 5번 및 지명타자로 선발 출전했다. 초반부터 쾌조의 타격감을 자랑하며 분위기를 끌어올렸다.

결연한 의지를 내비친다. 첫 타석에서부터 시원한 스윙을 자랑했다. 2회 초 무사 1루였다. 타석에 들어선 문보경은 상대 선발투수 라클란 웰스를 상대했다. 2구째 슬라이더(77.8마일)에 배트를 냈다. 쭉쭉 뻗어간 타구는 그대로 담장을 넘겼다.

한국 야구대표팀을 이끄는 해결사다. 문보경은 지난 5일 체코와의 첫 경기에서도 첫 타석서 시원한 홈런포를 가동한 바 있다. 그랜드슬램을 달성하며 기선제압에 성공했다. 당시 한국은 11-4 가뿐한 승리를 거둔 바 있다. 다시 한 번 축포를 노린다.

사진=뉴시스

도쿄=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

