“아쉬움 딛고 다시 도전에 나서 승리 일구겠다”…키움, 2026 캐치프레이즈 ‘영웅, 도전, 승리.’ 확정

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 2026시즌 캐치프레이즈를 ‘영웅, 도전, 승리.’로 확정했다.

이번 캐치프레이즈 ‘영웅, 도전, 승리.’는 선수단과 프런트가 하나로 뭉쳐 지난 시간의 아쉬움을 딛고 다시 도전에 나서 승리를 일구겠다는 각오를 담았다. ‘영웅’은 구단의 정체성과 자부심, ‘도전’은 변화와 혁신을 향한 의지, 마지막 ‘승리’는 궁극적인 목표를 이루겠다는 다짐을 의미한다. 세 단어를 잇는 쉼표와 마지막 마침표는 멈춤이 아닌 지속을 통해 결국 승리로 완성하겠다는 단호한 각오를 상징한다.

캐치프레이즈 글자 디자인에는 힘 있게 뻗어나가는 획을 적용해 투지를 형상화했고, 배경에는 그라운드 위 슬라이딩 자국에서 착안한 거친 질감을 더해 치열한 승부의 순간을 역동적으로 표현했다.

이번 캐치프레이즈는 2026시즌 구단 홍보물과 콘텐츠, 상품 등에 활용될 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]