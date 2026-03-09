AMG 페트로나스 모터스포츠팀, F1 월드챔피언십 개막전서 원투 피니시 달성

키미 안토넬리(Kimi Antonelli, 왼쪽부터), 메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀 드라이버; 하이웰 토마스(Hywel Thomas), 메르세데스 AMG 하이 퍼포먼스 파워트레인스 디렉터; 조지 러셀(George Russell), 메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀 드라이버.

메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀(Mercedes-AMG Petronas Motorsport)이 지난 8일 호주 멜버른에서 열린 2026년 F1 월드챔피언십 개막전에서 '원투 피니시'(1, 2위 석권)를 달성했다.

이날 조지 러셀(George Russell)은 5.278㎞의 서킷 58랩을 1시간23분06초801의 기록으로 주파하며 포디움 가장 높은 곳에 섰고 키미 안토넬리(Kimi Antonelli)는 2초 974초 늦은 2위를 차지하며, 이번 시즌 메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀의 활약에 대한 기대를 불러 일으켰다. 더욱이, 두 선수는 7일 진행된 퀄리파잉(Qualifiying)에서도 각각 1분 18초 518 및 1분 18초 811의 기록으로 1위, 2위를 차지했다.

이번 원투 피니시는 메레세데스의 F1 통산 61번째 기록이다. 특히, 팀의 주니어 프로그램 출신으로 구성된 라인업으로 달성한 첫 기록으로 더욱 의미 있는 성과다. 이번 호주 그랑프리를 통해 팀은 F1 통산 132번째 우승을 기록하게 됐다.

조지 러셀은 “치열한 접전 끝에 레이스 1위와 2위를 차지하게 돼 기쁘다. 놀라운 일을 해낸 우리 팀에게 축하를 전한다”며, “아직 시즌 초반이라 다른 팀들이 격차를 좁히기 위해 노력할 것이란 걸 알고 있다. 다음 주 중국에서 어떤 경기를 펼칠 수 있을지 기대된다”고 전했다.

한편, 1라운드 경기를 마친 현재 메르세데스 팀은 43점의 포인트로 컨스트럭터 부문 1위로 시즌을 시작하게 됐다. 다음 경기는 3월 13일부터 15일까지 중국 상하이에서 펼쳐진다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]