국기원, 해외 51개국 파견사범 보수교육 돌입

사진=국기원 제공

국기원이 2026년도 국기원 해외 파견사범 보수교육에 돌입한다. 이번 보수교육은 9일 국기원 중앙수련장에서 열린 개강식을 시작으로 오는 18일까지 10일간 해외 51개국 51명의 해외 파견사범이 참가한 가운데 진행된다.

파견사범들은 보수교육을 통해 체계적이고 표준화된 태권도 기술 및 지도방법을 비롯해 기술 용어, 경기 규칙 등 다양한 교육을 받게 된다. 특히, 특강에서는 최근 태권도 정세와 디지털 전환 흐름에 능동적으로 대응하기 위해 AI 활용 역량 강화에 중점을 둘 예정이다.

또한, 보수교육 기간 중 진행되는 워크숍에서는 국가별 태권도 보급 정책을 공유하고, 각국의 여건에 맞는 효과적인 태권도 보급 방안을 모색하는 시간도 마련된다.

사진=국기원 제공

윤웅석 국기원장은 개강식에서 “어려운 여건 속에서도 각자의 자리에서 사명을 다하고 계신 여러분께 감사의 마음을 전한다”며 “10일간 진행되는 보수교육을 통해 표준화된 기술과 지도 방법을 재점검하고, 각 국가의 현장 경험을 함께 나누며 더 나은 발전 방향을 논의해 주시길 바란다”고 당부했다.

국기원은 2009년부터 문화체육관광부와 함께 개발도상국, 전략적 국가에 태권도를 보급하기 위한 ‘태권도 사범 해외파견 사업’을 추진, 현재 아시아 19개국, 오세아니아 2개국, 아프리카 7개국, 아메리카 12개국, 유럽 13개국 등 총 53개국(53명)에 태권도 사범을 파견 중이다.

파견사범들은 파견국에 태권도 정신, 철학, 지식, 기술, 경험을 전수하는 등 태권도 기반 확대를 위한 활동들을 펼침으로써 태권도 문화 교류를 증대하고 올림픽 정식 종목 유지 등에 기여하고 있다.

한편, 국제 정세의 불안정으로 인해 요르단과 레바논 파견사범은 이번 보수교육에 참석하지 못했다.

사진=국기원 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

