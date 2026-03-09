‘나솔’ 28기 광수, 건강 이상?…토크콘서트 돌연 취소

사진 = 광수 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 광수(본명 백상엽)가 토크콘서트 취소 소식을 알렸다.

28기 광수는 9일 자신의 SNS를 통해 “3월 예정되어 있던 대전 토크콘서트와 관련해 아쉽게도 한 가지 안내 말씀을 드리게 됐다”고 밝혔다.

그는 “최근 일정이 이어지는 가운데 몸 상태가 한동안 계속 좋지 않아 병원을 방문해 검사를 진행하게 되었고, 그 과정에서 독감 진단을 받아 현재 회복이 필요한 상황”이라고 설명했다.

이어 “행사를 기다려주신 분들께 최대한 진행할 수 있는 방법을 고민해 보았지만 현재 컨디션으로는 정상적인 행사 진행이 어렵다고 판단되어 부득이하게 이번 토크콘서트를 취소하게 됐다”고 말했다.

끝으로 그는 “행사를 기대해 주신 많은 분들께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다”고 전했다.

한편 광수는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO’ 28기 돌싱 특집에 출연해 정희와 실제 연인으로 발전했다. 이후 한 결혼정보회사의 신임 대표로 선임됐으며, 지난 1월에는 서울에서 토크콘서트를 성황리에 마친 바 있다.

