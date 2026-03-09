한양도성 안내소 다시 문 열어…허민 “세계유산 가치 알리는 계기”

허민(왼쪽 다섯 번째부터) 국가유산청장을 비롯한 내빈들이 9일 오후 서울 종로구 창의문에서 열린 백악산 한양도성 안내소 개소식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 뉴시스

허민 국가유산청장이 백악산 한양도성 탐방 안내소 재운영이 유네스코 세계유산위원회 등재를 추진 중인 한양도성의 가치를 알리는 데 의미가 있다고 강조했다.

허 청장은 9일 서울 종로구 북악산 창의문안내소에서 열린 ‘백악산 한양도성 탐방 안내소 개소식’에서 “올해 7월 열리는 유네스코 세계유산위원회는 매우 중요한 행사”라며 “안내소 재운영이 2027년 세계유산 후보로 추진 중인 한양도성을 이해하는 데 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

앞서 국가유산청은 서울시와 경기도, 고양시 등 지방자치단체와 함께 지난해 9월 유네스코 세계유산센터에 ‘한양의 수도성곽(Capital Fortifications of Hanyang)’이라는 이름으로 세계유산 등재신청서 초안을 제출한 바 있다.

허 청장은 “태조 이성계가 궁궐과 종묘, 사직단을 조성하면서 한양도성을 축조했다”며 “당시 백악산과 남산, 낙산, 인왕산 정상과 능선을 중심으로 축조하면서 축조형태나 수리기술 등이 자연지형과 어우러져 문화와 자연을 복합하는 뛰어난 역사도시를 만드는 데 일조했다”고 덧붙였다.

또 “청와대 복귀 이후 낮은 경호 기조에 따라 국민 불편을 최소화하면서도 안전을 확보하는 방향으로 한양도성 6개 탐방로가 24시간 개방됐다”며 “국민이 함께 향유할 수 있는 중요한 의미가 있다”고 말했다.

2023년 12월까지 운영됐던 안내소는 이날 개소식을 시작으로 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 연중무휴로 운영된다. 국가유산청은 탐방객 안내와 탐방로 순찰을 비롯해 해설 프로그램과 문화 공연 등 다양한 프로그램도 진행할 계획이다.

