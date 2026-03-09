한양도성 안내소 다시 문 열어…허민 “세계유산 가치 알리는 계기”

허민 국가유산청장이 백악산 한양도성 탐방 안내소 재운영이 유네스코 세계유산위원회 등재를 추진 중인 한양도성의 가치를 알리는 데 의미가 있다고 강조했다.
허 청장은 9일 서울 종로구 북악산 창의문안내소에서 열린 ‘백악산 한양도성 탐방 안내소 개소식’에서 “올해 7월 열리는 유네스코 세계유산위원회는 매우 중요한 행사”라며 “안내소 재운영이 2027년 세계유산 후보로 추진 중인 한양도성을 이해하는 데 큰 의미가 있다”고 밝혔다.
앞서 국가유산청은 서울시와 경기도, 고양시 등 지방자치단체와 함께 지난해 9월 유네스코 세계유산센터에 ‘한양의 수도성곽(Capital Fortifications of Hanyang)’이라는 이름으로 세계유산 등재신청서 초안을 제출한 바 있다.
허 청장은 “태조 이성계가 궁궐과 종묘, 사직단을 조성하면서 한양도성을 축조했다”며 “당시 백악산과 남산, 낙산, 인왕산 정상과 능선을 중심으로 축조하면서 축조형태나 수리기술 등이 자연지형과 어우러져 문화와 자연을 복합하는 뛰어난 역사도시를 만드는 데 일조했다”고 덧붙였다.
또 “청와대 복귀 이후 낮은 경호 기조에 따라 국민 불편을 최소화하면서도 안전을 확보하는 방향으로 한양도성 6개 탐방로가 24시간 개방됐다”며 “국민이 함께 향유할 수 있는 중요한 의미가 있다”고 말했다.
2023년 12월까지 운영됐던 안내소는 이날 개소식을 시작으로 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 연중무휴로 운영된다. 국가유산청은 탐방객 안내와 탐방로 순찰을 비롯해 해설 프로그램과 문화 공연 등 다양한 프로그램도 진행할 계획이다.
