노윤서, 파리서 뽐낸 '슬렌더 몸매'…과감한 노출도 우아하게

노윤서 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=노윤서 인스타그램 계정

노윤서 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=노윤서 인스타그램 계정

노윤서 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=노윤서 인스타그램 계정

노윤서가 자신의 인스타그램 계정에 파리에서의 도발적인 모습을 공개했다.

9일 노윤서의 인스타그램 계정에 ‘메르씨 보꾸-’라는 글과 함께 다수의 사진이 올라왔다.

사진 속 노윤서는 크롭 기장의 블랙 재킷과 미니스커트 셋업으로 몸매를 강조하면서 트렌디한 느낌도 챙겼다. 속이 살짝 비치는 검정 시어 스타킹과 블랙 스틸레토 힐은 다리를 더 길어 보이게 하는 효과를 준다. 같은 블랙 가죽 핸드백은 금색 버클로 포인트를 줬다. 심플한 실버 귀걸이가 전체적인 분위기를 해치지 않고 깔끔한 인상을 유지했다. 헤어스타일은 뒤로 묶었지만 앞머리와 옆머리를 자연스럽게 내려 웨트 헤어 스타일을 살렸다. 전체적으로 세련되고 과감한 모던 시크 스타일로 우아함이 돋보인다.

노윤서 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=노윤서 인스타그램 계정

노윤서 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=노윤서 인스타그램 계정

노윤서 인스타그램 계정에 올라온 사진. 출처=노윤서 인스타그램 계정

2022년 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’로 데뷔한 노윤서는 탄탄한 연기력으로 인정받았다. 2023년 제59회 백상예술대상에서 TV 부문 여자 신인연기상을, 2024년 제61회 백상예술대상에서 영화 부문 여자 신인연기상을 받으며 32년 만에 백상예술대상 더블 여자 신인상 수상자가 된 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]