KBO, 제4회 드림컵 독립야구대회 운영사업자 선정 입찰 공고

한국야구위원회(KBO)는 2026 KBO DREAM CUP 독립야구대회의 운영사업자 선정 입찰을 실시한다.

올해로 4회째를 맞이하는 이번 대회는 프로 구단에서 기회를 얻지 못한 독립야구 선수들에게 다시 한번 꿈을 펼칠 기회의 장을 제공하여 동기를 부여하고 경기력 향상을 도모하기 위한 취지에서 시작됐다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 경기 진행, 물품 제작, 홍보 및 중계 등 대회 운영 전반에 대한 업무를 대행하게 된다. 기타 자세한 내용은 조달청 나라장터에서 확인할 수 있다.

문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되는 본 사업에 참여를 원하는 업체는 조달청이 운영하는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 첨부해 다음 달 17일 오후 3시까지 서울시 강남구 야구회관 6층에 위치한 KBO 육성팀으로 방문 접수하면 된다. 단 우편과 이메일, 팩스를 통한 접수는 불가하다.

