엑소레이#당근과채찍#콘셉트변신…데뷔 2년차 누에라, ‘새 판’ 짰다[SW현장]

그룹 누에라가 기존 세계관을 딛고 자유로운 변신에 나섰다. 데뷔 2년차, 새 챕터를 열어갈 ‘팝 잇 라이크’다.

9일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 누에라의 세 번째 미니앨범 ‘팝 잇 라이크(POP IT LIKE)’ 쇼케이스가 열렸다. 멤버들은 “긴 공백기를 가지고 8개월 만에 컴백했다. 데뷔 순간만큼 떨린다”면서 “새로운 콘셉트에 도전한 만큼 열심히 준비했으니 앞으로 활동 기대해주셨으면 좋겠다”고 컴백 소감을 밝혔다.

기존의 '임무를 수행하는 에이전트'의 서사에서 잠시 벗어난 스핀오프 앨범이다. 본연의 에너지와 초심에 집중해 트렌디한 스트릿 감성으로 승화했다. 새로운 도전에 나서는 만큼 멤버들의 과감한 스타일링 변화도 이목을 끈다.

멤버 유섭은 중단발 헤어에서 벗어나 파격적인 숏컷으로 탈바꿈했다. 부드러운 이미지에서 한층 도발적이고 과감한 분위기를 대표한다. 유섭은 “원래는 장발이었는데, 파격적인 도전이 될 것 같았다. 새로운 콘셉트인 만큼 외적으로도 새로운 모습을 많이 보여드리고 싶었다”고 이유를 전했다.

콘셉트, 세계관, 스타일링까지 과감한 도전에 나선다. 누에라는 “새 앨범은 기존의 ‘임무’라는 틀에서 벗어나 멤버들의 자유로운 에너지를 풀어내는 데 집중했다”며 “누구나 가장 빛나는 청춘의 순간이 있다고 생각한다. 우리의 에너지와 청춘이 터져나가는 순간을 앨범에 담았다”고 소개했다.

타이틀곡 ‘팝 잇 라이크’는 청춘의 순간을 주저 없이 터뜨리겠다는 포부와 자신감을 표현한 곡이다. 폭발하는 에너지와 퍼포먼스로 누에라의 새 챕터를 선언한다. 이번 앨범에는 동명의 트랩 힙합 장르 ‘팝 잇 라이크’를 비롯해 뉴트로 힙합 트랙 '에이 리스트(A-LIST)', 힙합 템포를 기반으로 한 팝&록 장르의 ‘위 아 영(WE ARE YOUNG)’이 수록된다.

‘팝 잇 라이크’는 가요계 대선배이자 그룹 엑소의 멤버 레이가 프로듀싱에 힘을 보탰다. 판은 “(레이 선배님이) 연습생 생활하면서 배움을 많이 주셨다. 레이 님때문에 성장 많이 했다”면서 “프로듀싱 해주셔서 너무 영광이었다. 이번 작업에서도 음악과 퍼포먼스 적으로 많이 배울 수 있었다. 정말 감사하다”고 인사했다.

이어 현준은 “타이틀곡의 포인트 안무도 짜주셨고, 직접 와서 디렉팅을 봐주셨다. 새로 만들어주신 멜로디 라인도 있다”며 “덕분에 다채로운 매력이 담긴 곡이 탄생한 것 같다”고 부연했다. 레이가 현준에게 건넨 조언도 있었다. 현준은 “‘좋은 보이스 가지고 있고 재능많은 친구인데 아쉽다’며 ‘알려줄 테니 톱이 될 수 있어’라고 말씀해주셨다. 당근과 채찍을 함께 주셔서 더 감사한 시간이었다”고 했다. 컴백을 앞둔 지난 8일 레이와 직접 문자를 나눈 판은 “‘너네 최고다’ 칭찬 받아서 이번 활동도 에너지 있게 할 수 있을 것 같다”고 덧붙였다.

누에라는 오디션 프로그램 ‘메이크 메이트 원’으로 결성된 7인조 다국적 보이그룹으로 지난해 2월 데뷔했다. ‘음악을 통해 시대를 연결한다’는 팀명의 의미를 담아 다양한 세대가 공감할 수 있는 음악을 선보이고 있다. 세계관을 비튼 스핀오프, 파격적인 콘셉트 변화를 꿰한 ‘팝 잇 라이크’ 활동이 더욱 중요한 이유다.

지난 달 26일에는 데뷔 1주년을 기념해 팬들과 깜짝 팬미팅을 가지기도 했다. 특히 퇴근 요정으로 변신해 택시로 팬들을 귀가시키는 깜짝 이벤트는 온라인 상에서도 큰 화제를 모았다. 8개월 만의 컴백에 앞서 팬들에게 힘을 얻었다. 유섭은 “누에라의 서사는 아직 진행 중이다. 이전 앨범에서 에너지 넘치는 모습을 보여드렸다면, 앞으로는 더 확장된 모습의 누에라를 만나볼 수 있을 것”이라고 자신하며 “새로운 콘셉트에 도전하는 만큼 누에라의 터닝 포인트가 될 거라 생각한다”고 포부를 빛냈다.



정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

