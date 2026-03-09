한국여자축구연맹 대학 선발팀, 덴소컵 대비 첫 소집훈련… 15일 한일전

사진=한국여자축구연맹 제공

한국여자축구연맹 대학 선발팀이 제4회 덴소컵(한일 대학축구정기전) 출전을 앞두고 첫 소집훈련을 진행했다.

연맹 대학 선발팀은 지난 8일 파주시 일원에서 소집돼 첫 훈련을 실시하며 본격적인 대회 준비에 돌입했다. 덴소컵은 오는 15일 일본 나고야에서 열리는 한일 대학대표팀 간 정기전이다. 단순한 승패를 넘어 양국 여자대학 축구의 교류와 경쟁력을 확인하는 의미 있는 무대다. 여자부는 올해로 4번째 대회를 맞이한다.

이번 선발팀은 전국 대학 선수 가운데 실력과 잠재력을 인정받은 선수들로 구성됐다. 유소녀 시절부터 한국여자축구연맹이 주관하는 각종 대회에 출전하며 성장해 온 선수들이 한데 모여 호흡을 맞춘다.

지휘봉은 대덕대학교 고문희 감독이 잡았다. 고 감독은 2025년 제106회 전국체육대회 대학부에서 금메달을 획득하며 여자 대학축구에서 두각을 나타낸 지도자다. 코칭스태프로는 대경대학교 이민영 코치와 전 국가대표 골키퍼 출신 강원도립대학교 윤영글 골키퍼 코치가 합류해 선수단을 지도한다. 팀의 의료 지원은 윤청구퍼포먼스센터 황정아 트레이너가 맡았다. 한국여자축구연맹 류성옥 부회장이 단장으로 선수단을 이끈다.

선발팀은 오는 11일까지 파주시 일원에서 국내훈련을 진행한 뒤 12일 일본으로 출국해 최종 준비에 나선다. 경기는 오는 15일 오전 10시 일본 나고야 가리야시의 웨이브 스타디움에서 일본 전국 대학 연합팀을 상대로 펼쳐질 예정이다.

한국여자축구연맹 양명석 회장은 “한국을 대표해 출전하는 선수들이 이번 대회를 통해 좋은 경험을 쌓고 자신감을 얻길 바란다”라며 “국제무대 경험은 선수들의 성장과 한국 여자축구의 미래 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

▲선수단 명단

골키퍼 - 김서연(단국대), 김하남(대덕대)

수비수 - 김다현(고려대), 허다나(위덕대), 구영연(울산과학대), 이한나(대덕대), 김세빈(위덕대), 송나경(위덕대)

미드필더 - 김윤서(대덕대), 전유미(대경대), 문민지(대경대), 박현서(울산과학대), 배초원(강원도립대), 김하연(강원도립대), 김효진(대덕대), 신예지(대경대)

공격수 - 박가연(대경대), 원주은(울산과학대), 정은서(단국대), 이나영(고려대)

