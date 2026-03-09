블랙핑크 제니, 파리서 사인 요청 폭주…‘사생활 지켜달라’ 호소

사진 = 벤데타 데일리(Vendetta Daily) 화면 캡쳐

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 제니가 프랑스 파리에서 몰려든 인파에 둘러싸이며 사생활 보호를 호소하는 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

9일 해외 연예 소식을 전하는 SNS 계정 ‘벤데타 데일리(Vendetta Daily)’와 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 제니가 파리 시내에서 수많은 사람에게 둘러싸인 모습이 담긴 영상이 올라왔다.

영상 속 제니는 일행과 함께 파리 거리를 걷던 중 갑작스럽게 몰려든 인파에 가로막혔다. 사람들은 제니를 따라다니며 “파리에 온 기분이 어떠냐”, “샤넬 옷이 잘 어울린다”고 말을 걸거나 동선을 막은 채 사인과 사진 촬영을 요청했다.

상황이 과열되자 제니의 매니저는 “사인을 해주면 우리를 혼자 있게 해줄 수 있겠냐”고 정중하게 양해를 구했다. 제니 역시 굳은 표정으로 “오늘 저만의 시간을 가질 수 있을까요. 저에게 매우 스트레스가 될 것 같다”고 말하며 사생활 침해에 대한 부담을 털어놓았다.

이후 제니는 일부 팬들의 요청에 응해 사인을 해주기 시작했지만, 이미 사인을 받은 사람이 다시 요청하거나 더 많은 인파가 몰리면서 혼란은 계속됐다. 결국 제니는 “약속을 지켜달라”고 호소하며 추가 요청을 정중히 거절하고 상황 정리를 부탁했다.

영상이 확산되자 팬들 사이에서는 다양한 반응이 이어졌다. 다수의 누리꾼은 “아티스트이기 전에 개인의 사생활을 존중해야 한다”, “저 상황에서도 사인을 해주는 걸 보면 정말 친절하다” 등의 반응을 보이며 제니를 옹호했다.

일부에서는 사인을 요청한 이들이 순수한 팬이 아니라 사인을 받아 되파는 ‘리셀러’일 가능성을 제기하며 과도한 상업적 접근을 비판하기도 했다.

한편 제니는 지난 7일 브랜드 샤넬의 앰배서더 자격으로 ‘샤넬 2026 가을·겨울 레디투웨어 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다. 해당 쇼는 현지 시간 기준 9일 오후 7시 파리에서 열린다.

