흐름 좋은 신상우호...젊은피 맹활약, 세대 교체 성공적

전유경 필리핀전서 A매치 데뷔골. 사진=대한축구협회 제공

신예들의 성장으로 맞춰진 신구조화, 이 흐름 속에 신상우호가 순항한다.

한국 여자 축구대표팀은 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 8강에 진출했다. LA올림픽 최종예선 출전권을 확보했다. 멈추지 않는다. 8강에서 승리할 경우 4회 연속 여자 월드컵 본선 진출권까지 손에 넣는다. 목표를 향한 질주 속에 젊은 선수들의 활약이 돋보인다.

변화의 흐름이 뚜렷하다. 그동안 한국 여자축구는 정체돼 있다는 평가를 받았다. 2024년 10월 부임한 신상우 감독이 ‘세대교체’ 라는 과제를 안고 대표팀 지휘봉을 잡은 이유다. 유럽과 북미 강호들을 상대로 실전 경험을 쌓으며 체질 개선에 힘썼다. 지난해부터 성과가 나기 시작했다. 한국은 지난해 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 20년 만에 우승을 차지했다.

한층 더 젊어졌다. 이번 명단 기준 대표팀의 평균 연령은 26.4세다. 2023 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 당시 28.9세였던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화다. 젊은 선수들의 존재감도 확실하다. 이번 대회 조별리그에서 9골 중 4골이 2004년생의 발끝에서 나왔다. 전유경(몰데), 박수정(AC밀란), 김신지(레인저스)가 나란히 A매치 데뷔골을 기록하며 새로운 옵션으로 떠올랐다.

박수정 필리핀전서 A매치 데뷔골. 사진=대한축구협회 제공

신예의 성장 배경엔 과감한 선수 기용이 있었다. 신 감독은 이란전과 비교해 필리핀전에서 선발 명단 7명을 교체했다. 전유경, 박수정, 김신지 등 젊은 선수를 기용했다. 주축 체력 안배와 동시에 젊은 선수들의 가능성을 시험하기 위한 선택, 결과적으로 적중했다. 호주전에선 후반 교체 투입된 김신지가 득점을 기록하며 기대에 부응했다.

신구 조화를 앞세운 한국은 한 걸음 더 나아간다. 조별리그서 2승1무, A조 1위로 8강에 진출했다. 이어 8강에서 승리해 월드컵 티켓을 따내고, 한국 최초 대회 우승을 이루겠다는 각오다.

신 감독은 “선수들이 최선을 다해 조 1위로 8강에 진출하게 됐다. 다른 도시로 힘든 이동을 하지 않고 시드니에 남아서 더 많은 회복과 준비 시간을 가지게 된 것이 매우 긍정적”이라며 “8강과 그 이후 경기에서도 좋은 경기력을 보여 줄 수 있게 됐다”고 전했다.

신상우 여자 축구대표팀 감독. 사진=대한축구협회 제공

치열한 조별리그 일정을 마친 대표팀은 9일 훈련 없이 휴식을 취한 뒤 다시 8강전을 준비한다. 8강전은 14일 오후 6시 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 열린다. 상대 팀은 10일 C조 최종전 직후 결정된다. B, C조 가운데 3위를 기록한 팀과 맞붙는다.

