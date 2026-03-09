“다들 보고 싶어요”...최준희, 병원 찾은 근황 전해…무슨 일?

사진 = 최준희 SNS 계정

고(故) 최진실의 딸 최준희가 병원을 찾은 근황을 전해 걱정을 샀다.

최준희는 9일 자신의 SNS에 “다들 보고 싶어요”라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 병원 진료실 앞에서 차례를 기다리고 있는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

앞서 최준희는 과거 자가면역 질환인 루푸스를 앓고 있다고 밝힌 바 있다. 당시 치료 과정에서 체중이 96kg까지 증가했지만 이후 체중 감량에 성공해 현재는 약 41kg 안팎의 몸무게를 유지하고 있다.

이후에도 그는 갈비뼈 골절과 골반 괴사 3기 진단을 받았다고 밝히며 건강 문제로 관심을 모았다. 당시 최준희는 “왼쪽 하체 통증으로 걷는 것조차 어려웠다”고 털어놓기도 했다.

최근에는 가족사를 둘러싼 이야기도 다시 주목받고 있다. 고 최진실의 어머니 정 씨는 한 인터뷰에서 딸이 남긴 서울 잠원동 주택과 오피스텔 등 부동산 두 채가 아들 최환희와 딸 최준희에게 각각 50%씩 상속됐다고 밝힌 바 있다.

한편 최준희는 지난달 11세 연상의 비연예인 연인과의 결혼 소식을 전했다. 두 사람은 약 5년간 교제해 왔으며, 오는 5월 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

