하정우 “파이어족 쉽게 되면 안돼”…스릴러+생존 담은 ‘건물주 되는 법’, 묵직한 블랙코미디 [SW현장]

배우 하정우가 19년 만에 TV 드라마로 돌아온다. ‘대한민국에서 건물주 되는 법’를 통해 실제 건물주로서 느낀 공감대를 연기로 승화하며 짙은 블랙코미디를 선보일 예정이다.

오는 14일 첫 방송하는 드라마는 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그렸다.

화려한 배우진을 모으게 된 임 감독은 “한 작품에 다같이 나오기 쉽지 않은 최고의 배우들을 캐스팅 했다”며 “첫째는 대본의 힘이고 10년마다 한 번씩 오는 대운을 맞지 않았나 생각한다. 조연이나 깜짝 놀랄 특별출연도 있는데 여러 운이 좋았고 편견없이 저를 신뢰해준 것 같다”고 말했다.

그동안 영화와 OTT에서 활약하던 하정우는 특별출연을 제외하면 19년 만에 TV 드라마에 출연한다. 하정우는 “실감이 안 난다. 결과물이 시청률이라는 것으로 그때그때 평가받는 것 자체가 익숙치 않다”며 “촬영할 때는 영화 촬영장 분위기와는 다르지 않아서 아직은 실감을 하지 못하고 아마도 방송 시작하면 그때부터 실감이 새롭게 날 것 같다”고 소감을 밝혔다. 각오를 묻자 “이미 촬영할 때 각오를 다졌기 때문에 지금은 겸허한 마음으로 시청자 평가를 기다리는 마음”이라고 답했다.

배우 차정원과 공개연애 이후 처음으로 공식석상에 서게 된 하정우는 “연애가 공개가 된 것 뿐이고 늘 응원의 메시지를 해주는 분이다. 공개됐다고 해서 (응원의) 목소리가 커지거나 그러진 않았다. 한결같이 애정과 지지를 해주는 친구라 달라진 건 없다”고 밝혔다.

최근 자신이 가진 건물을 매물로 놓은 것에 대해서는 “아시다시피 부동산 시장이 안 좋기 떄문에 일찌감치 손절을 위해서 2년 전부터 내놓았다. 드라마를 찍으면서 심경의 변화가 있어서 결정을 내린 건 아니다”라고 솔직하게 말했다. 이어 “촬영하면서 이입이 된 부분이 있다. 저 역시도 건물을 갖고 있고 건물주라고 해서 핑크빛 미래나 경제적인 큰 뒷받침이 안 된다는 걸 일찌감치 깨달았다. 경제 지식이 부족했을 때 저질렀던 시행착오들이 있었기에 시나리오를 보며 많이 이입이 됐던 게 사실”이라며 “그렇다고 제 건물에 하자가 있는 건 아니다”라고 말해 웃음을 불렀다.

최근 일본에서 굵직한 활약을 펼치고 있는 심은경은 6년 만에 국내 드라마로 시청자를 만난다. 그는 “사실 그런 부담은 없었다. 지금까지 해보지 않았던 성격의 캐릭터를 연기한다는 게 가장 큰 부담이었던 것 같다”며 “악역에 대한 목마름이 있었기 때문에 초반에는 부담감이 있었지만 점점 해나가면서 연기하는 데 큰 재미를 많이 느꼈다. 촬영장 가는 게 그렇게 즐거울 수가 없더라”라고 말했다.

부잣집 외동딸 전이경을 연기한 정수정은 “대본이 너무 재밌었고 제가 안 만나봤던 캐릭터라고 생각한다”고 작품을 택한 이유를 밝혔다. 이어 “다이나믹한 부분이 많았고 제일 정극에 가까운 느낌의 캐릭터라고 느껴져서 또 새로운 도전이라고 생각했다. 현장에서도 감독님과 선배 배우 언니 오빠들이 정말 많이 도움을 주셨다. 어떻게 해야 할지 많이 물어봤고 도움을 만이 받으면서 연기했다. 잘 나왔길 바란다“고 기대했다.



주인공 기수종(하정우)은 영끌과 돌려막기로 꼬마빌딩 건물주가 되지만 어마어마한 빚더미에 앉는다. 글로벌 자본이 끼어드련서 빌딩이 경매에 넘어갈 위기에 처하자 그는 가짜 납치극으로 돈을 벌어보자는 제안을 받으면서 점점 예상하지 못한 수렁에 빠진다.



건물주나 부동산에 관련한 블랙코미디 요소에 대해 임 감독은 “교훈을 주거나 거창한 의도보다는 재미있는 작품으로 만들고 싶었다”며 “연출의 개입이 안 보이게 배우들과 스토리가 잘 진행될 수 있도록 신경을 썼다”고 말했다.



그러면서 “블랙 코미디적인 요소가 굉장히 많다. 욕망을 가진 사람들이 서로 부딪히는 와중에 나오는 이상한 페이소스와 소동극이 재미나 활력을 줄 것이라고 생각한다. 다음이 어떻게 될지 예상하기 힘들고 음악에도 굉장히 신경을 많이 쓰고 있다. 어떤 메시지보다는 재미있게 보실 수 있는 작품이 되지 않을까 기대한다”고 관심을 당부했다.

하정우는 “제가 다시 한 번 느낀 것은 파이어족은 쉽게 되면 안 된다는 것”이라고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 “물론 레버리지를 잘 써서 건물을 매입하면 너무나 좋지만 레버리지를 쓰는 데 있어서도 얼마만큼 이걸 감당할 수 있는지가 굉장히 중요한 부분이 아닌가 생각한다”고 부동산 소신을 밝혔다.

이어 “‘감당할 수 있을 만큼의 일을 저질러야 되는 게 아닌가’하는 생각이 찍는 내내 들었다. 감당하지 못하는 일을 막연한 희망을 갖고 일확천금을 노리고 가는 길에는 그걸 얻게 되더라도 대가는 반드시 치른다는 것이 이 드라마의 중요한 주제가 아닐까”라고 강조했다.

김준한은 기수종의 절친한 친구 민활성을 맡은 김준한은 “활성이라는 인물이 움직이는 폭이 굉장히 크고 예상치 못한 일들을 서슴없이 저질러버리는 인물이다 보니까 더 자유롭게 생각하고 행동할 준비를 했다”며 “저도 예상하지 못하게끔 흘러가야 했다. 모든 것을 딱 퍼즐 맞추듯이 맞춰서 갈 수 있는 인물이 아니고 사실 사람은 일관성이 없지 않나. 그 일관성 없음을 연기할 수 있어서 너무 재미있었다”고 소감을 밝혔다.

최근 극장가 흥행 부진을 겪고 있는 하정우는 “코로나 이후 영화 흥행 성적이 좋지 않았던 것은 잘 알고 있다. 그렇다고 해서 특별히 작전을 바꾸거나 새로운 권법을 부리는 것은 없다. 작품할 때마다 똑같은 마음으로 임했고 더한 각오로 매 작품 임했기 때문에 그것에 대한 아쉬움은 전혀 없다”고 소신을 밝혔다.

이어 “평생 해야 할 일이라면 그러한 시기는 분명히 맞이해야 되는 부분이고 감당해야 되는 부분이라고 생각한다. 아침이 있고 낮이 있고 밤이 있듯이 인간의 마음으로는 그 밤이 빨리 끝나서 이 작품이 찬란한 태양이 뜨는 그런 아침이 되었으면 한다”고 속내를 전했다.

기수종의 아내 김선 역을 맡은 임수정은 “드라마에 나오는 모든 캐릭터가 전형적인 악인은 아닌데 뜻하지 않은 사건 앞에서 각자의 선택들로 인해서 변화하게 된다. 누군가는 제대로 흑화하고 그 누군가는 흑화인 듯 아닌듯 묘한 선을 보여주는 오묘한 리듬감 속에서 저희 드라마의 장르적인 재미와 유쾌함이 나온다”고 관전 포인트를 전했다.

아울러 “서늘하고 스산한 감정과 함께 어쩔 수 없이 웃기게 되는 장르적으로 굉장히 잘 맞는 장면이 펼쳐지는데 기수종을 중심으로 모든 캐릭터가 그런 장면을 맞이한다”며 “모든 캐릭터가 어우러지면서 묘한 선을 만들어내는데 그런 재미들이 굉장히 신선하게 느껴질 것 같다”고 부연했다.

