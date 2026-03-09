도쿄돔 ‘홈런’ 쇼크… 가장 많이 맞은 韓 마운드, 이유 있다

사진=뉴시스

한국 야구가 장타 공세에 흔들린다. 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 경기가 열리고 있는 일본 도쿄돔에서 홈런이 와르르 쏟아졌다. 이른바 ‘홈런 쇼크’, 한국 마운드도 예외가 아니었다.

8일 기준 도쿄돔에서 열린 이번 대회 경기 수는 총 8경기. 이 기간에만 홈런 23개가 터졌다. 경기당 평균 2.9개에 달한다. 이 가운데 한국은 가장 많은 피홈런(8개)을 내줬다.

이곳을 홈구장으로 쓰는 일본프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠(2001∼2002년)에서 활약했던 정민태 전 삼성 코치는 “돔 특성상 공기 저항이 적어 타구가 생각보다 멀리 뻗는다”며 “투수 입장에서는 실투 하나가 치명적인 장타로 이어지기 쉬운 구장”이라고 설명했다.

한국의 이번 대회 고전을 단순 구장 탓으로만 돌리기는 어렵다는 평가도 덧붙였다. 정 전 코치는 “돔 구장이라 타구가 잘 뻗는 편이지만 모든 팀이 같은 조건에서 던진 것”이라며 “결국 투수력에서 차이가 나는 부분이 크다”고 짚었다.

그러면서 “최근 타자들의 장타력과 정확성은 전 세계적으로 빠르게 발전하는 추세”라면서 “한국은 투수층이 두텁지 못하다 보니 투구수 제한 규정 여파도 크게 다가올 수밖에 없다”고 설명했다.

실제로 대표팀이 골머리를 앓은 대목이다. 한국 마운드는 이번 대회 구위 측면에서 하위권이라는 평가를 받고 있다. 미국 야구통계사이트 베이스볼서번트 집계에 따르면 이번 대회 출전국 투수들의 평균 직구 구속은 약 148.1㎞다. 한국은 평균 145.8㎞로 하위권에 속한다.

출전 20개국 중 17위다. 도미니카공화국(154.2㎞), 미국(152.2㎞), 일본(151.3㎞) 등 상위권 국가들과는 격차가 분명하다.

조별리그 탈락의 아픔을 겪었던 2023년 대회 역시 비슷했다. 당시 한국의 평균 직구 구속은 144.5㎞로 20개국 가운데 16위였다. 3년이 지났지만 뚜렷한 진전을 보였다고 말하기 어렵다.

‘야구 월드컵’으로 불리는 WBC답게 각국의 수준 높은 타선을 상대해야 했다. 한국에 패배를 안긴 일본과 대만에는 미국 메이저리그(MLB) 경험을 가진 타자들이 다수 포진해 있다. 한국이 허용한 홈런 8개 모두 이들이 자리한 1~4번 중심타선에서 나왔다.

여기에 제구 불안까지 겹쳤다. 한국 투수들은 중요한 순간마다 한복판에 몰린 실투를 던지거나 볼카운트 싸움에서 밀리는 경우가 적지 않았다.

팽팽하던 승부가 한순간에 기울어진 장면도 있었다. 지난 7일 한일전(6-8 패)이 대표적이다. 5-5 동점이던 7회 말, 고의사구를 포함해 볼넷 4개를 내주며 위기를 자초했고, 끝내 밀어내기와 적시타로 이어져 승부의 균형이 무너졌다.

