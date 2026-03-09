사진 = 남현희 SNS 계정

펜싱 국가대표 출신 남현희가 전 남편의 불륜 의혹과 관련해 추가 폭로를 예고했다.

남현희는 9일 자신의 SNS에 “가정파괴범의 만행들”이라는 글을 남기며 심경을 밝혔다.

그는 “억울한 결과가 나오지 않게 해주세요. 있는 그대로 진실되게 나와야 합니다”라고 강조했다. 이어 “만약 억울함이 생길시 가만있지 않아요”라며 “두 XX들 이름 A4 용지에 적고 큰일 엮이게 할 겁니다”라는 뜻을 내비쳤다.

그러면서 “전 진실된 결과를 바란다”며 “바로 잡고 싶습니다”라고 덧붙였다.

앞서 남현희는 2011년 사이클 선수 출신 A씨와 결혼해 딸을 두었으나 2023년 파경을 맞았다.

같은해 남현희는 자신이 재벌 3세라고 주장하는 전청조와 재혼을 발표했으나, 전청조는 30억 원대 사기 혐의로 수사를 받던 인물로 밝혀져 논란이 일었다. 또한 전청조의 성별과 신분을 둘러싼 사실이 드러나며 큰 파장이 일었다.

이 과정에서 남현희 역시 전청조의 사기 행각에 연루됐다는 의혹이 제기됐지만, 이후 수사에서 무혐의 처분을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]