넥슨, ‘던파 모바일’ 4주년 행사서 ‘마일스톤’ 공개

던전앤파이터 모바일 4주년 행사 DM 현장 모습. 넥슨 제공

넥슨이 2026년 상반기 업데이트 마일스톤을 공개했다.

넥슨은 지난 8일 WDG 스튜디오 홍대에서 열린 ‘던전앤파이터 모바일’ 4주년 기념 행사 ‘DM(Director’s Message)’에서 네오플 옥성태 총괄 디렉터와 고민용 디렉터가 무대에 올라 마일스톤을 발표했다고 9일 밝혔다.

먼저 3월에는 신규 레이드 ‘침식의 시로코’ 업데이트가 계획되어 있다. 총 3개의 단계로 구성되며, 파티 조합과 던전 공략 순서에 따라 전장이 변화하는 등 전략적인 재미를 더한 것이 특징이다. 레이드 완료 시 시로코의 기운이 담긴 신규 레이드 무기, 시로코 무기를 제작하거나 획득할 수 있는 상자 혹은 장비 옵션 변경을 지원하는 변환서 제작에 사용할 수 있는 신규 재화 2종을 얻을 수 있다.

4월에는 신규 메인 콘텐츠 ‘절망의 탑’과 신규 캐릭터 ‘격투가(남)’를 추가한다. 절망의 탑에서는 빛이 깃든 죽은 자의 성 에픽 장비를 확정적으로 획득할 수 있으며, 격투가(남)는 스트라이커와 스트리트 파이터 2가지 전직과 함께 등장한다. 또한 모든 캐릭터에 ‘2차 각성 패시브’를 동시 업데이트해 캐릭터 고유의 개성과 성능을 강화한다. 이어서 5월에는 ‘솔도로스’를 공략하는 최고 난도의 던전이 추가돼 최상위 도전 콘텐츠를 지속적으로 선보인다.

이 외에도 모험단 전체 장비 현황을 확인할 수 있는 무기고 개선, 메인 화면 아이콘을 직접 편집할 수 있게 되는 기능 등 대대적인 편의성 개선도 5월까지 순차적으로 진행할 예정이다.

옥성태 총괄 디렉터는 “4년이라는 시간 동안 던파모바일을 아껴주신 모든 모험가분들께 감사드린다”며 “그 마음에 조금이나마 보답하기 위해 모험가분들의 피드백을 반영한 업데이트를 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

한편 넥슨은 4주년을 기념해 오는 5월26일 새벽 6시까지 게임에 접속한 모든 이용자에게 4th Anniversary 오라, 칭호, 크리쳐 상자와 원탁의 기사 아바타 상자 등 푸짐한 선물을 지급한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]