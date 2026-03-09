서울시, BTS 공연 앞두고 화재 안전 점검…오세훈 “빈틈없이 준비”

서울 종로구 세종문화회관 계단을 찾은 외국인 여행객들이 방탄소년단(BTS) 래핑을 배경으로 사진을 찍고 있다. 뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞두고 서울시가 다중이용시설을 대상으로 화재 안전 점검에 나섰다.

서울시 소방재난본부는 오는 13일까지 외국인관광 도시민박업소와 숙박시설 등 다중이용시설 439곳을 대상으로 화재 안전 조사를 실시한다고 9일 밝혔다. 이번 점검에는 서울시 25개 소방서 소속 화재안전조사관 237명이 투입된다.

본부는 소방시설과 피난·방화시설의 정상 작동 여부, 유지관리 상태, 비상구 등 대피로 확보 여부 등 소방안전관리 이행 실태를 중점적으로 확인할 계획이다.

구체적으로는 감지기·스프링클러·완강기 등 소방시설 관리 상태, 계단·통로·방화문 등 피난·방화시설 유지관리 실태 등을 점검한다. 또한 공연 무대 인근에는 소화기 비치 여부 등 화재 취약 요소를 사전에 살필 예정이다.

점검 결과 경미한 불량 사항은 현장에서 즉시 시정하도록 조치하고, 소방시설 폐쇄나 차단 등 중대한 위반 사항에 대해서는 관련 법령에 따라 엄정 대응할 방침이다.

이와 함께 관계인을 대상으로 화재 예방과 화재 발생 시 초기 진압 방법, 비상구와 피난 통로 확보 요령 등을 안내하고 다국어 숙박시설 화재 대응 안내문을 배부하는 등 맞춤형 소방 안전 컨설팅도 병행한다.

홍영근 서울소방재난본부장은 “BTS 공연을 보기 위해 서울을 찾는 국내외 관람객들이 안전하게 머무를 수 있도록 숙박시설 등에 대한 사전 점검과 화재 위험 요인 제거에 최선을 다하겠다”며 “관계자들도 소방시설 점검과 투숙객 대상 비상구 위치 안내 등 자율적인 안전관리에 적극 협조해 달라”고 당부했다.

오세훈 서울시장도 이날 오전 BTS 공연 관련 안전 점검 회의를 열고 행사 당일 인파에 대비한 안전관리 강화를 지시했다.

오 시장은 “광화문에서 서울광장까지 도심 전체를 하나의 행사장으로 보고, 무대 주변은 물론 교통 관리와 인파 대응이 하나의 시스템처럼 유기적으로 작동해야 한다”며 “시민 불편은 최소화하면서도 방문객들이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 현장의 시선에서 입체적인 안전관리 체계를 다시 점검해 달라”고 강조했다.

이어 “마지막 한 분의 시민이 안전하게 귀가할 때까지 우리의 임무는 끝나지 않는다”며 “이번 행사가 시민에게는 즐거운 축제가 되고, 전 세계 팬들에게는 ‘서울은 안전의 품격이 다른 도시’라는 인상을 남길 수 있도록 빈틈없이 준비해 달라”고 당부했다.

한편 방탄소년단은 오는 21일 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’을 개최한다.

