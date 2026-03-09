GREYSON, 한국서 브랜드 확장 본격화…악세사리 라인 강화

LIV GOLF_존람. 사진=그레이슨코리아

프리미엄 골프 라이프스타일 브랜드 GREYSON이 한국 시장에서 새로운 변화를 예고했다. 그레이슨코리아는 미국 본사와 재계약을 체결하고 의류를 넘어 악세사리까지 확장하는 전략을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

GREYSON은 세련된 디자인과 기능성을 결합한 골프웨어 브랜드로 최근에는 일상에서도 활용 가능한 라이프스타일 웨어로 영역을 넓히고 있다. 이번 한국 시장 전략 역시 이러한 글로벌 흐름과 맞닿아 있다고 브랜드 측은 전했다.

그레이슨코리아는 기존 의류 중심 운영에서 벗어나 모자, 가방, 장갑 등 실용성과 스타일을 겸비한 악세사리 라인을 강화할 계획이다. 특히 봄 시즌을 맞아 가벼운 스타일링에 포인트를 줄 수 있는 아이템 확대를 준비 중이다.

브랜드 관계자는 “골프웨어는 더 이상 필드에서만 입는 옷이 아니다”라며 “일상과 스포츠를 자연스럽게 연결하는 브랜드로 자리매김하는 것이 목표”라고 밝혔다.

올 하반기에는 유통 채널 확대도 예정돼 있다. 백화점 및 주요 상권 중심으로 브랜드 접점을 늘려 소비자 접근성을 높일 계획이다.

미국 본사 역시 한국 시장을 중요한 전략 지역으로 보고 있으며 장기적 협업 체제를 이어가겠다는 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]