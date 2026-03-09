강소연, 세계 여성의 날 맞아 바레 클래스…“스스로를 돌보길” [스타★샷]

강소연 개인 인스타그램 계정

강소연이 세계 여성의 날을 맞이해 바레 클래스에 참여하며 응원을 전했다.

강소연은 9일 개인 인스타그램 계정에 장문의 글과 함께 다수의 사진을 업로드했다.

강소연은 “Happy International Women’s Day”라며 세계 여성의 날을 맞이해 HDEX에서 준비한 바레 클래스에 참여했음을 전했다. 동시에 “앞으로도 더 많은 여성들이 스스로를 돌보고, 행복한 삶을 주체적으로 만들어가는 힘을 키우며 살아가길 응원합니다”라고 여성들에게 응원 메시지를 남겼다.

사진 속 강소연은 애슬레저 룩 스타일로 차분하면서도 감각적인 세이지 그린 컬러 브라탑과 하이웨스트 레깅스를 착용했다. 몸의 라인과 실루엣이 잘 드러난 패션은 평소 꾸준히 관리하는 탄탄하고 건강한 몸매를 강조했다.

한쪽으로 길게 땋아 내린 사이드 브레이드 헤어 스타일은 자연스러운 잔머리와 여성스러운 무드를 챙기는 동시에 운동 중에도 흐트러지지 않는 실용성을 갖췄다. 건강하면서도 세련된 스포티함으로 눈길을 끌었다.

강소연은 2021년 넷플릭스(NETFLIX) 연애 예능 프로그램 ‘솔로지옥 1’에 출연하면서 인지도를 알렸다. 이후 2022년 SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’에 고정 멤버로 출연하는 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

