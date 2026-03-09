윈터의 인스타그램 계정에 업로드된 사진. 출처=윈터 인스타그램 계정

윈터가 자신의 SNS 계정에 따스한 봄을 맞이한 모습을 공개했다.

아이돌 그룹 에스파의 멤버 윈터가 최근 인스타그램에 꽃 이모지와 함께 해외에서 봄을 맞이한 사진을 올렸다.

윈터는 베이비 핑크 컬러 카디건을 걸쳤다. 안에는 깔끔한 화이트 이너를 매치해 핑크색의 화사함을 끌어올렸다. 여유 있는 핏의 카디건이 자연스러운 실루엣을 만들어 편안하고 세련된 느낌을 준다. 가느다란 골드 체인 목걸이와 심플한 반지는 디테일을 살리는 동시에 과하지 않게 고급스러움을 더했다. 풍성하고 자연스러운 흑발 웨이브 헤어 스타일이 투명하고 맑은 얼굴을 강조하며 우아한 느낌을 준다. 전체적으로 여리여리하고 청순한 분위기가 감성을 더했다.

팬들은 ‘사랑에 빠진 것 같다’, ‘공주님 같다’, ‘꽃처럼 아름답다’는 댓글로 애정을 표현했다. 윈터는 지난 6일 해외 일정을 위해 마카오로 출국했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

