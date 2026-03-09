민도희, '응4' 윤진이 맞아? 군살 제로 레깅스 핏+탄탄 코어 근육 '깜짝'

민도희 인스타그램 계정에 업로드된 사진. 출처=민도희 인스타그램 계정

배우 민도희가 자신의 SNS 계정에 필라테스를 하는 모습을 업로드했다.

9일 민도희는 자신의 개인 인스타그램에 ‘겨울내내 맛있고 행복했으니까....’라는 글과 함께 필라테스로 몸매 관리를 하고 있는 사진을 게재했다.

민도희는 캐딜락 기구에 매달려 고난도의 동작을 소화하는 모습의 사진도 공개했고, 이를 통해 탄탄한 코어 근육을 짐작할 수 있다. 또 차분한 더스티 블루 크롭 티셔츠와 하이웨스트 블랙 레깅스로 몸의 라인과 핏을 살린 복장은 실용적이면서도 다리가 길어 보이는 비율을 완성했다. 특히 거울을 마주하고 찍은 사진은 군살 하나 없이 매끈한 라인을 자랑해 보는 이들을 감탄케 했다.

귀여운 폰 케이스도 눈에 띄는 포인트다. 한 사진에는 ‘살려주세요 쌤’이라는 재치 있는 텍스트를 남겨 필라테스가 고난도 운동임을 알렸다.

2012년 MBC ‘그 여자 작사 그 남자 작곡’으로 데뷔한 민도희는 2013년 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에서 조윤진 역으로 대중의 인지도를 끌어올리며 주목받았다. 2021년 제41회 황금촬영상에서 신인여우상을 받은 바 있다.

