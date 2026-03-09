‘음주운전 의혹’ 이재룡 “소주 4잔 마셨다”…혐의 시인

배우 이재룡. 뉴시스

음주운전 의혹을 받고 있는 배우 이재룡이 경찰에 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.

9일 경찰 등에 따르면 이재룡은 지난 7일 “소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다”는 취지로 경찰에 진술했다.

그는 지난 6일 오후 11시5분쯤 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 운전을 하다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받고 있다. 사고 직후 자신의 집에 차량을 주차했으며, 이후 지인의 집에서 검거됐다.

당시 음주 측정에서 혈중알코올농도가 면허정지 수준이었던 것으로 전해졌으며, “지인의 집에서 술을 마신 것”이라며 음주운전 혐의를 부인했다.

사건을 담당하는 서울 강남경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의 등으로 이재룡을 입건 전 조사(내사) 중이다.

박정보 서울경찰청장은 이날 오전 정례 기자간담회에서 “곧 출석 요구에 응할 것이라 보인다. 조사해 보면 (음주 여부가) 나올 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

