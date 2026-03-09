경찰, 방탄소년단 공연에 주의 당부…“티켓 유료 거래 조심해야”

그룹 방탄소년단의 광화문 컴백 공연이 불과 2주 앞으로 다가왔다. 대규모 인파 관리에 우려가 모이는 가운데 경찰은 공연티켓 사기와 현장 범죄 발생 가능성, 인파관리 등에 대해 총력 대응 중이라고 밝혔다.

9일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 정례 기자간담회가 열렸다. 박정보 서울경찰청장은 이 자리에서 방탄소년단 광화문 무료 공연에 관한 현 상황과 대처 방안을 발표했다.

먼저 불법 티켓 거래와 관련해 “(온라인 상에)구매한 티켓을 고가로 재판매하는 게시글이 굉장히 많이 올라오고 있다. 이날까지 111건에 대해 차단 조치하고 있는 상황”이라며 “매크로를 이용해서 다량의 티켓을 구매한 것이 의심돼 수사에 착수한 게 있다”고 밝혔다. 이어 “티켓을 판매한다고 돈을 달라고 하는 것은 사기라고 보면 되고 개인정보를 탈취당하거나 공범이 될 수 있으니 조심해야 한다”고 당부했다.

경찰은 이번 공연에 약 26만명이 집결할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 인파 관리 및 범죄 예방을 위해 경찰 인력 약 4800명을 배치할 계획이다. 박 청장은 “다른 집회와는 달리 시민 안전과 관련된 문제라서 과도할 정도로 많은 경력을 투입해도 괜찮지 않을까 생각한다. 충분히 배치해 안전하게 공연을 관람할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 공연을 앞두고 천막을 설치하는 등 노숙 행위에도 대비할 예정이다.

한편, 방탄소년단의 공연은 21일 오후 8시 광화문 광장에서 펼쳐진다. 20일 발매되는 동명의 신보 발매를 기념해 마련된 자리로 타이틀곡을 포함한 신곡 무대가 약 1시간 동안 펼쳐진다. 원활한 공연 진행과 안전 관리를 위해 광화문 광장 일대 교통이 통제될 예정이며 혼잡도에 따라 인근 지하철역이 무정차 통과된다.

