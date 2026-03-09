태연, 케이크 들고 큐티포즈...백옥피부 감탄[스타★샷]

태연 인스타그램 계정에 공개된 사진. 출처=태연 인스타그램 계정

태연이 생일 케이크와 함께 찍은 사진을 업로드했다.

소녀시대 태연은 9일 개인 인스타그램에 생일 케이크를 든 사진을 공개했다. 사진 속 태연은 화이트 오프숄더에 티어드 스커트를 매치해 가녀리면서도 우아한 느낌을 살렸다. 특히 어깨 라인의 섬세한 레이스 디테일과 소매 끝 프릴, 허리 라인의 리본 장식이 포인트가 됐다. 얇은 시스루 소재와 층층이 겹쳐진 레이스 소재를 사용해 입체감과 부드러운 질감을 함께 살린 스타일이다.

머리에는 귀여운 미니 케이크 모자 머리띠를 착용해 반전 포인트를 줬다. 깨끗하고 투명한 피부와 은은한 펄감의 아이 메이크업, 생기 넘치는 립 컬러가 인형 같은 이미지를 완성한다. 자연스럽게 흘러내린 머리카락은 화이트 의상과 대비돼 선명하고 차분한 인상을 남긴다. 전체적으로 로맨틱하고 몽환적인 분위기가 눈에 띈다.

2007년 소녀시대로 데뷔한 태연은 솔로와 다양한 유닛 활동 및 라디오와 예능 프로그램에서도 활약하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

