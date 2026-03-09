“댕댕이와 봄밤의 추억을 사진으로 남기자”… 펫호텔 키녹, 프로필 촬영 이벤트

키녹과 오디너리독스가 손잡고 진행하는 ‘웰컴 키녹 프로필 이벤트’ 이미지. 교원 제공

“댕댕이와 봄밤의 추억을 사진으로 남겨보세요!”

교원그룹의 반려가족 전용호텔 키녹(KINOCK)이 반려동물과 특별한 사진을 찍을 수 있는 이색 프로필 촬영 이벤트를 연다고 9일 밝혔다.

오는 13~14일 반려동물 전문 스튜디오 오디너리독스와 손잡고 진행하는 이번 행사는 펫 전문 포토그래퍼 염호영 사진작가가 키녹 투숙객 중 밤 산책을 나온 반려동물의 프로필 사진을 무료로 촬영해준다. 콘셉트는 불꽃놀이를 즐기는 반려동물이다.

팝업스토어도 운영한다. 반려동물의 사진을 추가로 더 찍고 싶은 투숙객은 키녹 페스타존에 마련된 13~15일 오디너리독스 팝업을 이용하면 된다. 해당 시그니처 촬영은 사전 유료 예약제로, 촬영 원본 50매·보정본 10매·독 패턴 편집본 1매로 구성된다. 현장에서 프리미엄 액자 추가 제작도 가능하다.

키녹 관계자는 “반려동물과 여행이 단순 숙박을 넘어 특별한 추억이 될 수 있도록 기획한 이벤트”라며 “앞으로도 투숙객 만족도를 높일 수 있는 차별화된 콘텐츠와 패키지를 선보이겠다 ”고 말했다.

한편 키녹은 오는 27일까지 연박 패키지를 예약하는 고객에게는 최저가 혜택과 멍푸치노 1잔을 제공한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

