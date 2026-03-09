이프아이, 청순 매력 정점…‘긴 생머리+순백’ 새 프로필 공개

걸그룹 ifeye(이프아이)가 새 프로필 사진을 공개하며 한층 깊어진 청순미로 시선을 사로잡았다. 순백의 무드 속에서 멤버 각각의 개성이 어우러지며 ‘청순한 매력의 정점’을 찍었다.

ifeye(이프아이)는 최근 공식 SNS를 통해 새 프로필을 공개하며 근황을 전했다. ifeye(이프아이)는 순백의 의상을 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 깨끗한 톤의 배경과 조화를 이루는 스타일링은 멤버들의 맑고 청초한 분위기를 더욱 강조하며 보는 이들의 시선을 사로잡는다.

특히 각기 다른 분위기의 ‘5인 5색’ 매력이 돋보인다. 단정하면서도 청량한 무드, 차분하면서도 따뜻한 눈빛이 어우러지며 멤버들의 개성이 자연스럽게 드러난다. 화려한 연출 대신 담백한 콘셉트를 선택해 ifeye(이프아이)만의 순수하고 투명한 이미지를 극대화했다.

이번 프로필 공개는 최근 공백기를 활용해 팀의 내실을 다져가고 있는 ifeye(이프아이)의 방향성과 맞닿아 있다. ifeye(이프아이)는 멤버들의 컨디션 관리와 팀의 장기적인 성장을 위해 휴식기를 전략적인 재정비의 시간으로 활용하며 성장 기반을 다져왔다.

그런 가운데 ifeye(이프아이)는 영국 음악 전문 매거진 NME가 지난 2월 발표한 ‘2026 에센셜 이머징 아티스트 100(The NME 100: Essential emerging artists for 2026)’에 이름을 올리며 주목받았다. ‘NME 100’은 매년 전 세계 음악 평론가와 저널리스트들이 참여해 글로벌 음악 신에서 두각을 드러낼 신진 아티스트 100팀을 선정하는 리스트로, ifeye(이프아이)는 해당 명단에 오르며 차세대 글로벌 주자로서의 가능성을 입증했다.

지난해 4월 데뷔 앨범 ‘ERLU BLUE’로 가요계에 등장한 ifeye(이프아이). 이후 두 번째 미니앨범 ‘물결 ‘낭’ Pt.2 sweet tang’을 통해 빠르게 존재감을 확장하며 ‘5세대 핫루키’로 자리매김한 이들이 공백기 동안 차곡차곡 쌓아온 잠재력을 앞으로 어떤 음악과 무대로 폭발시킬지 관심이 모인다.

