엑신, '대즐 플래시' 활동 마무리…후속곡 ‘후 댓’으로 열기 잇는다

걸그룹 엑신(X:IN)이 지난 8일 방송된 SBS '인기가요'를 끝으로 네 번째 미니앨범 'Hyper'의 타이틀곡 'Dazzle Flash' 공식 활동을 마무리하고 후속곡 활동에 돌입한다.

비바이엔터테인먼트 소속 엑신은 이날 '인기가요' 무대에 올라 독보적인 매력과 탄탄한 퍼포먼스를 선보였다. 엑신 멤버들은 타이틀곡 'Dazzle Flash'의 콘셉트에 걸맞은 완성도 높은 퍼포먼스와 카리스마 넘치는 무대 매너로 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

특히 엑신은 실력파 아이돌로서의 면모를 가감 없이 입증했다. 도입부부터 시선을 압도하는 강렬한 눈빛은 물론, 한 치의 오차도 없는 칼군무와 흔들림 없는 라이브로 무대를 꽉 채우며 탄탄한 무대 장악력을 보여주었다.

또한 블랙과 실버가 조화를 이룬 크롭톱과 재킷, 화려한 포인트 액세서리를 활용한 스타일링은 'Dazzle Flash' 특유의 화려한 콘셉트를 시각적으로 구현했고, 이는 곡의 강렬한 분위기를 극대화하며 보는 재미를 더했다.

이번 타이틀곡 활동을 통해 엑신은 한층 성장한 음악적 역량과 다채로운 콘셉트 소화력을 증명했다. 매 무대마다 독보적인 매력과 탄탄한 퍼포먼스를 통해 '실력파 걸그룹'으로서의 존재감을 확실히 각인시켰고, 국내외 팬들의 주목을 받으며 향후 활동에 대한 기대감을 높였다.

타이틀곡 활동을 성공적으로 마친 엑신은 곧바로 후속곡 'Who Dat' 활동에 돌입하며 쉼 없는 행보를 이어간다. 'Who Dat'은 강렬한 힙합 비트와 파워풀한 래핑이 돋보이는 곡으로 엑신은 이를 통해 타이틀곡과는 또 다른 힙하고 에너제틱한 매력을 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

