“반려묘 입맛·건강에 맞춘 웰빙간식”… 네슬레퓨리나, 퓨레&젤리 3종 출시

글로벌 펫푸드 기업 네슬레퓨리나의 슈퍼프리미엄 브랜드 퓨리나원(ONE)이 짜먹는 반려묘 간식 퓨레&젤리 3종을 출시한다고 9일 밝혔다.

고양이의 면역 건강과 전반적 웰빙을 돕는 이번 신제품은 반려묘의 입맛에 따라 건강닭고기퓨레, 건강참치퓨레, 소화건강 참치젤리 중 선택해서 급여할 수 있다.

건강닭고기퓨레와 건강참치퓨레는 치킨과 참치에 베타글루칸, 오메가 3 지방산, 비타민E 같은 기능성 영양소를 담았다. 소화건강 참치젤리는 프리바이오틱스 식이섬유가 함유돼 장내 유익균 형성에 도움을 준다.

퓨리나원 측은 “간식 이외에도 반려묘의 생애주기와 건강 상태에 맞춰 개발한 맞춤형 영양식인 건식과 습식을 보유했다”며 “섭취 후 3주 이내에 눈에 띄는 건강한 변화를 경험할 수 있도록 설계됐다”고 강조했다.

특히 네슬레퓨리나의 독보적인 기술력으로 완성된 영양 설계는 세포 노화 방지를 돕는 비타민 C와 E, 면역 체계 유지에 도움을 주는 베타글루칸, 피부 건강을 위한 오메가 3&6 지방산 등으로 구성됐다고 덧붙였다.

이번 신제품 퓨리나 원 캣 퓨레 & 젤리 3종은 퓨리나 펫케어 공식몰 등 여러 온라인 판매처에서 구매할 수 있다.

회사 관계자는 “간식 급여는 반려동물에게 사랑을 표현하는 중요한 방법”이라며 “앞으로도 반려동물의 건강과 반려인의 행복한 일상을 위해 영양과 기호성 모두 챙긴 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.

130년 이상 전통을 자랑하는 네슬레퓨리나는 특히 글로벌 캣푸드 제품 판매에서 1위를 기록중인 회사다.

