블랙핑크, 美 ‘빌보드 200’ 8위 올라

그룹 블랙핑크가 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’으로 미국 빌보드서 새로운 기록을 추가했다.

8일(현지시간) 미국 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 블랙핑크의 ‘DEADLINE’은 빌보드 200에 8위로 진입했다. 이는 미니 1집 ‘스퀘어 업(SQUARE UP)’, 미니 2집 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, 정규 1집 ‘디 앨범(THE ALBUM)’, 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’에 이은 팀 통산 다섯 번째 차트인이다.

이로써 블랙핑크는 세 번 연속으로 해당 차트 TOP10에 이름을 올리며 막강한 글로벌 영향력을 다시금 증명했다. 앞서 블랙핑크는 ‘THE ALBUM’으로 당시 K팝 걸그룹 최고 신기록(2위)을 세웠고, ‘BORN PINK’로는 K팝 여성 아티스트 최초로 1위를 차지하며 새 역사를 쓴 바 있다.

미국 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 오피셜 차트에서도 반향이 크다. ‘DEADLINE’은 앨범 톱100 11위, 타이틀곡 '고(GO)'는 싱글 톱100 차트에서 44위를 기록했다. 이는 팀 발매곡 기준 각각 네 번째, 열두 번째 차트인이다. 이로써 블랙핑크는 오피셜 앨범·싱글 부문에서 모두 K팝 여성 아티스트 최다 차트인 신기록을 세웠다.

‘DEADLINE’은 이틀 반나절 치 집계만으로 한터 주간·월간 차트 최정상을 차지한 데 이어 써클차트 3관왕에 올랐으며, 발매 일주일 만에 177만 4577장의 판매량으로 K팝 걸그룹 초동 신기록을 갈아치웠다. 음악적으로도 호평 받고 있다. 롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"고 소개했고, 빌보드는 타이틀곡 'GO'에 대해 "앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡"이라고 평가했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]